Horizon: Forbidden West : La suite tant attendue ?

La main de fer d'Aloy

La direction artistique, nerf de la guerre

La même évolution, mais en mieux

Consommables, armes et armures



À l'abordage

Des machines et des hommes, l'équilibre bancal

En bref

Il est temps pour nous de retourner dans le monde post-apocalyptique d'Horizon en accompagnantdans sa quête visant à, une intelligence artificielle hyper puissante qui a été créée dans le but de réintégrer la vie sur Terre après son extinction. Dans, nous apprenons qu'un signal mystérieux a transformé les fonctions subordonnées de Gaïa en IA elles-mêmes et qu'Hadès, l'une d'entre elles, a tenté depour mettre à nouveau fin à toute vie. Gaïa ne trouve aucun autre recours que l'autodestruction pour pouvoir repousser le dessein d'Hadès avec, comme espoir,puisse la reconstruire. Cet acte n'est pas sans conséquence puisque,, la Terre se meurt en commençant par développer de la Nielle, une substance toxique rouge qui détruit les cultures, empoisonne les êtres vivants et anéantit le monde.Dans cette quête de renouveau, nous incarnonsqui, marquée par les années, a su se forger un caractère et une histoire bien loin de la protagoniste insouciante et curieuse du premier opus. Ici,a grandi, mûri, le savoir accumulé durant toutes ces années ainsi que ses expertises au combat en font d'elleCette évolution faitune protagoniste agréable à jouer puisqu'elle devientcequi en fait un personnage de caractère, imposant ses propres convictions sans craindre de répercussions.La quête principale, qui nous met en relation avec de nombreux personnages, ne donne pas pour autantse voit confier des missions, parfois bateau, elle n'en reste pas moins fidèle à elle-même sans se faire marcher sur les pieds. Une héroïne avec, pour une aventure qui se veut rude et musclée. Pour les adeptes de quêtes secondaires, parfois plus complexes pour jouer sur votre sens de la réflexion, de nombreux PNJ vous demanderont de l'aide(aller-retour entre PNJ et ressource à récupérer)Posons les bases, oui le jeu est beau, sublime même. La moindre capture d'écran surdonne le rendu d'une image travaillée pouvant être utilisée comme fond d'écran. Les paysages,, proposent une faune et une flore vivante et florissante, embellis par un ensemble de couleurs maîtrisées et polies. Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, les traits humains sont travaillés tandis que, pour une meilleure immersion. La console fait, par ailleurs, tourner le titre à la perfection sans ralentissement ni perte de frames, ce qui reste très agréable.Bien sûr, les graphismes d'un titre ne font pas tout et, malgré un passé sulfureux,se devait de proposer une histoire et un gameplay fidèle aux attentes et réflexions des joueurs. Il conserve ainsi les éléments qui font sa force telle que l'exploration ouqui profitent d'une évolution notable. Quand vous n'arpentez pas l'ouest prohibé à dos de machines, toujours plus imposantes et hétérogènes,est en mesure de courir, sauter, grimper, nager et même de planer. Sans parler du nouveau jouet à votre disposition, le grappin qui, en plus de vous aider à vous déplacer ou décrocher des objets, améliore le concept de verticalité. De quoi proposer un monde ouvert accessible qui, associé à de nombreux biomes, permet de renouveler l'expérience de jeu. Il est rare d'atteindre les limites du terrain et le jeu répondra, en majeure partie,La progressionse fera selon vos propres convictions. Certains dialogues vous permettent une approche que vous serez gré de choisir, tandis qu'il vous sera possible d'opter pour l'évolutionqui vous sierra le plus parmi cinq arbres de compétences attitrés à des caractéristiques bien précises. Point fort de cette progression, choisir un arbre ne signifie pas de s'y concentrer. Ils vous sont tous ouverts dès le départ avec un ensemble de techniques, passifs et améliorations que vous pourrez débloquer au fur et à mesure des points de compétences gagnés lors de vos passages de niveaux ou. Bien loin et encore plus complet que l'arbre de compétence présent dans Zero Dawn, il permet d'asseoir plus enAdaptez votre gameplay à votre manière de jouer pour obtenir uneplus agressive ou, au contraire, plus encline. Pas de méta ici, tous les angles d'approches se valent et n'auront pour seule limite, l'utilisation que vous en ferez (bien sûr, il y a aussi des limites pour les pièges posés). Attention toutefois aux trappeurs, qui devront faire preuve d'une patience hors-norme pour récupérerà la réalisation de leurs pièges sachant qu'il n'est pas toujours aisé de les acheter aux marchands. Si tous les arbres de compétences se valent sur la finalité, certains demanderont plus de ressources ou de patience afin d'optimiser son exploitation.En parlant de ressources, et pour faire corps à ce que proposait déjà, le monde ouvert ne manque pas de consommables et récoltables. Néanmoins, nous nous retrouvons rapidement à devoir ramasser tout ce qui passe dans le simple but de ne jamais être en manque. Notons qu'il est possible d'en acheter certaines chez les marchands, ce qui peut rapidement vider votre bourse si le combat est une priorité pour vous. Fort heureusement, il est possible desur les composants désirés pour pouvoir mieux les cibler.En plus des fabrications, il est possible d'améliorer armes et armures. Ces dernières disposent d'un nombre limité d'améliorations sur les caractéristiques ou passifs liés.avec le nouvel arbre de talent et donnent toujours plus de liberté au joueur. En prime,sont simples d'utilisations et de compréhension afin de nous éviter une perte de temps due à l'assimilation.. Pour cause, un bestiaire encore plus fourni qui induit de devoir choisir au mieux son équipement avant dePour ne rien enlever au plaisir de chasse, les différentes améliorations et fabrications demandent l'obtention derécupérables sur les machines selon un principe bien défini. On garde ici l'âme d'Horizon avec la possibilité de décrocher les pièces d'armures des machines identifiables à l'aide du focus, l'appareil technologie se situant sur votre tempe et permettant de scanner le terrain,Pour les adeptes de la recherche d'informations et d'indices, sachez queconserve un concept d'énigmes, de textes ou de données à collecter dans le but de comprendre ce qui n'est pas expliqué de l'histoire, ou simplement vous aiguiller vers de nouvelles zones ou objectifs. Les creusets, grottes où la résolution permet d'obtenir plus d'informations sur certaines machines ainsi que(pour les utiliser comme montures ou armes), sont également de la partie.La diversité des machines à rencontrer reste, très certainement, ce qui donne le plus. Désireux d'en apprendre un peu plus et de combattre des machines toujours plus redoutables, le titre impose au joueur une certaine curiosité, mais également de la rigueur. En effet, si certaines restent inoffensives, d'autres sauront vous donner du fil à retordre.leurs natures éclectiques sont à identifier avec prudence avant de chercher à les combattre, même s'il ne s'agit que de retirer certains éléments de leur armure, pour améliorer vos équipements.Cet agrandissement de variété de machines n'a pas que son lot de bonnes conséquences.(feu, eau, électrique…), des capacités propres à certaines machines, ou simplement la taille gargantuesque d'autres, il faut réfléchir, prendre le temps d'analyser et éviter d'y aller tête baissée. En effet, une mauvaise analyse du terrain ou de ce qui vous entoure peut rapidement entrainerà devoir combattre plusieurs groupes de machines et ce, même contre son gré.Enfin, les humains sont présents et bien plus acteurs que dans le premier opus. Les tribus se partagent le rôle d'alliés et d'ennemis, où le combat est, parfois, inévitable. Bien que cet aspect du jeu soit intéressant, il reste difficile de les identifier différemment des machines. Mis à part les techniques d'assassinat,. Nos adversaires sont bien mieux équipés qu'avant et disposent de compétences et, mais qui ne compensent pas l'impression d'avoir affaire a des machines, tant le système d'arrachage d'armure et de combat semble identique. Un effort notable qui mériteraitFinalement, c'est quoi ? Un titre qui suit les pas du premier opus en proposant un contenu emblématique et étoffé. Qu'il s'agisse de combat, d'amélioration, de machine, les développeurs ont suivi la demande des joueurs pour proposer une, d'autant plus avec la puissance proposée par la PS5 et. Comme l'univers et le concept ne sont plus « nouveau », l'engouement quant à la découverte et l'apprentissage se voit légèrement réduit. Les combats restent épiques, surtout contre les machines, et l'envie de découvrir et chasser les nouveautés reste tout de même présente. Fidèle numéro deux avec une histoire principale qui tient en haleine, on y retrouve également des quêtes secondaires variées.