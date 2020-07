Horizon: Zero Dawn : Les configurations PC dévoilées

Guerrilla Games vient de lever le voile sur les configurations requises pour pouvoir faire tourner Horizon: Zero Dawn sur PC.

Les configurations PC de Horizon: Zero Dawn

Configuration minimale

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD FX 6300

: Intel Core i5-2500K ou AMD FX 6300 Mémoire vive : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 780 ou AMD Radeon R9 290

: Nvidia GeForce GTX 780 ou AMD Radeon R9 290 DirectX : Version 12

: Version 12 Stockage : 100 Go disponibles

Configuration recommandée

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processeur : Intel Core i7-4770K ou AMD Ryzen 5 1500X

: Intel Core i7-4770K ou AMD Ryzen 5 1500X Mémoire vive : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

: Nvidia GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580 DirectX : Version 12

: Version 12 Stockage : 100 Go disponibles

Dans la continuité du partage de la date de sortie de Horizon: Zero Dawn , prévu pour le mois d'août, Developer Guerrilla a détaillé les spécifications nécessaires pour faire tourner convenablement son titre sur ordinateur. Contrairement à ce que nous pouvions penser, compte tenu des graphismes assez poussés, il ne faudra pas une machine de guerre pour jouer àLa configuration recommandée devrait convenir à tout le monde ou presque, puisqu'un Intel Core [email protected] ou un équivalent fera l'affaire en guise de processeur, alors que pour la carte vidéo une Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) sera suffisante (ou son équivalent). 8 GO de RAM et 100 Go d'espace libre seront obligatoires. Naturellement, la version « recommandée » permettant de profiter de meilleurs graphismes notamment, sera légèrement plus contraignante, sans toutefois aller dans l'exagération comme le font certains jeux.Pour rappel,arrivera sur PC par l'intermédiaire de Steam et l' Epic Games Store dès le 7 août prochain.