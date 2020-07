Horizon: Zero Dawn partage sa date de sortie sur PC

L'exclusivité Sony, Horizon: Zero Dawn, arrivera au début du mois d'août sur PC.

Date de sortie sur PC de Horizon: Zero Dawn

Officialisé sur PC au mois de mars pour l'été 2020,. Guerrilla Games a décidé d'y remédier en partageant, enfin,Comme l'indique la fiche Steam du jeu, qui a été mise à jour,. Il ne reste donc plus que quelques semaines de patience avant de pouvoir découvrir les aventures d'Aloy, jusqu'alors réservées aux utilisateurs de la PlayStation 4.La version PC, vendue tout de même pour la somme de 49,99 euros, proposera quelques cosmétiques, en plus du DLC The Frozen Wilds. Pour l'occasion, un nouveau trailer a été publié, permettant notamment de faire connaissance avec cet univers, mais aussi de voir les possibilités graphiques du titre sur ordinateur, supportant notamment les écrans ultra-larges.Pour rappel,vous plonge sur une Terre post-apocalyptique, où de redoutables machines sèment la terreur. Nous suivons Aloy qui est rejetée par sa tribu et tentera de maître fin à la menace que représentent ces machines, tout en essayant de lever le voile sur son passée. D'ores et déjà disponible sur PS4, le titre arrivera sur Steam et l' Epic Games Store le 7 août.