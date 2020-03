Horizon: Zero Dawn : La version PC prendra en charge la résolution ultra-large

Nous commençons à en apprendre un peu plus sur le portage de Horizon: Zero Dawn sur PC. Cette version promet notamment d'offrir aux joueurs une immersion intense.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après l'officialisation de la sortie d'Horizon: Zero Dawn sur PC , nous en apprenons un peu plus sur les détails prévus pour cette version, notamment le support duEn effet, sur la fiche Steam dédiée àdes images tirées du jeu sont disponibles, et une plus particulièrement a attiré l'attention de certains joueurs. Celle-ci possède deset a naturellement tapé dans l’œil des personnes les plus attentives. Cette image est aux dimensions, correspondant à un format ultra-large., cependant, tous les jeux ne sont pas capables de proposer ce format. Après cette découverte,, la community manager de, a confirmé sur les forums Steam que la première capture d'écran du jeu qui a été téléchargée sur la page Steam était une capture d'écran ultra-large capturée sur PC, confirmant ainsi sa résolution ultra-wide.Même si aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée pour le portage de Horizon: Zero Dawn sur PC,