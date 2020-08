Horizon: Zero Dawn est disponible sur PC

Suivez la quête légendaire d'Aloy et dévoilez les mystères d'un monde dominé par de redoutables machines.Rejetée par sa tribu, elle se bat pour découvrir son passé et son destin, et stopper une catastrophe.Faites des attaques tactiques contre des machines et des tribus rivales, et explorez un monde rempli de bêtes sauvages et de dangers.

Où acheter Horizon: Zero Dawn sur PC pas cher ?

Instant Gaming vous le propose avec une réduction de 20 %, soit la somme de 39,99 euros

Officialisé sur PC durant le mois de mars après moult rumeurs,, et n'est plus une exclusivité Sony, après un peu plus de trois ans de bons et loyaux services.Dans cette aventure post-apocalyptique, les joueurs incarneront Aloy qui est rejetée par sa tribu et qui tentera de mettre fin à la menace que représentent les Machines qui sèment la terreur partout sur cette Terre méconnaissable.La version PC d'comprend tout le contenu post-lancement, y compris le DLC The Frozen Wilds.Vous pourrez trouver la version d', pour la somme de 49,99 euros. Néanmoins, notre partenaire. Avant de vous le procurer, pensez à vérifier que votre PC est bien en mesure de le faire tourner. Vous pouvez retrouver les configurations ici Pour rappel, une suite verra le jour d'ici peu sur PlayStation 5, avec Horizon: Forbidden West