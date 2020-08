Horizon: Zero Dawn disponible en pré-téléchargement, avec une taille moins importante que prévu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

sera disponible à partir du 7 août prochain sur PC, et. De ce fait, les joueurs peuvent donc l'installer et découvrir que le, soit un tiers de moins que la configuration requise annoncée il y a quelques jours (100 Go)., qui elle pèse 48,1 Go, mais comme l'a fait remarquer Twisted Voxel . Sur PC,pourra prendre en charge les écrans ultra-larges, ce qui signifie que le studio a dû prendre en compte toutes les configurations possibles.Enfin, nous pouvons également remarquer que, qui bénéficie également du moteur appartenant au studio, Decima. Ce moteur permet l'amélioration des images.Les joueurs peuvent donc se rassurer et pré-télécharger Horizon: Zero Dawn , qui, on vous le rappelle,