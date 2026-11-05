Honkai: Nexus Anima lancera bientôt sa Bêta fermée finale et vous pouvez participer

Si vous souhaitez découvrir Honkai: Nexus Anima avant son lancement officiel, tentez dès à présent de rejoindre la dernière bêta fermée du nouveau jeu d'HoYoverse.

Après un Evolution testé lancé cet été, Honkai: Nexus Anima se prépare à une nouvelle étape majeure. Le 5 novembre 2026, HoYoverse a annoncé la tenue prochaine d'une nouvelle session de bêta fermée.

Mais il y a un détail important à prendre en compte : il s'agit de la dernière phase de test fermée avant la sortie du titre. Si vous voulez avoir un aperçu de ses mécaniques de jeu principales et de ses premiers éléments d'histoire, c'est un rendez-vous à ne pas manquer !

Une ville à explorer, de nouvelles rencontres et un nouveau mode Arène Nexus

Dans un communiqué de presse, HoYoverse donne quelques précisions sur le contenu de cette nouvelle phase de test. Les joueurs retenus incarneront des Animaîtres vivant dans la ville d'Iia. Davantage centré sur la narration, la bêta de Honkai: Nexus Anima permettra d'explorer cette ville, de découvrir le camping-car personnel et de faire de nouvelles rencontres toutes droit sorties des précédents jeux Honkai.

Cette phase de test sera l'occasion pour les plus chanceux de découvrir des Anima en forme juvénile ainsi que des variantes chromatiques, plus rares. Une fois le lien tissé, Animaître et Anima pourront interagir ensemble pour créer un vrai lien magique.

Enfin, les amateurs de défis pourront tester « le tout nouveau mode « Arène Nexus » fait son entrée : les joueurs pourront y composer librement leur équipe, affronter des adversaires et se battre pour atteindre des rangs plus élevés ».

Inscrivez-vous dès maintenant pour rejoindre l'aventure Honkai: Nexus Anima

Si l'aventure vous tente, vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site officiel du jeu et remplir le questionnaire associé. Si votre profil est retenu, vous pourrez alors participer à la bêta fermée finale du jeu qui débutera le 25 novembre 2026.

Sachez que la bêta fermée pourra se jouer sur PC, sur un appareil iOS ou Android en fonction des réponses communiquées. Cependant, les données de jeu seront totalement supprimées une fois la session terminée.

Rappelons que si Honkai: Nexus Anima est encore en bêta à l'heure actuelle, le jeu de collectes de petits monstres d'HoYoverse sera disponible pour l'ensemble des joueurs au printemps 2027.