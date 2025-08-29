Entre Honkai et Pokémon, ce nouveau jeu HoYoverse s'annonce en bêta fermée

Présentée pour la première fois après un concert, le nouveau jeu d'HoYoverse aux créatures très attachantes se dévoile en vidéo et lance sa campagne d'inscription à la bêta fermée.
En juin 2025, les admirateurs de la franchise Honkai avaient eu une agréable surprise. Après un concert diffusé sur YouTube et reprenant les thèmes les plus emblématiques de Honkai: Star Rail
, les spectateurs ont découvert une curieuse bande-annonce présentant leurs héros préférés dans un nouveau monde et entouré de créatures aux allures de Pokémon
.
Le 29 août 2025, HoYoverse a officialisé le titre, baptisé Honkai: Nexus Anima
. D'ailleurs, les plus curieux pourront prochainement le découvrir lors d'une phase de bêta fermée.
Honkai: Nexus Anima, une recette mêlant stratégie, monstres à collectionner et héros à personnaliser
Dans une vidéo aussi colorée qu'amusante, les joueurs peuvent avoir un aperçu de cette nouvelle aventure déclinée de l'univers Honkai. L'histoire de Honkai: Nexus Anima se déroule dans la nation de Nexus. Ce monde possède une particularité inattendue : des concepts que tout oppose comme la vie et la mort ou la lumière et les ténèbres sont reliés entre eux par des liens invisibles. Mais suite à une catastrophe, ces liens se sont matérialisés sous forme d'Animas, de petites créatures aux apparences et aux pouvoirs très variés
.
L'objectif du joueur sera de se lier d'amitié avec les Animas en vue de restaurer l'équilibre de Nexus
. Votre personnage, qu'il sera possible de personnaliser via sa coiffure ou ses tenues, va alors devenir un Animaster. Sur votre route, vous croiserez d'autres Animasters (dont certains qui seront très familiers comme Blade) que vous pourrez défier via un système de combat pourtant assez éloigné de l'univers de Pokémon.
En effet, les images partagées suggèrent que le gameplay du jeu sera rapprochera d'un Auto-Chess
à la manière de Teamfight Tactics
. Au fil des combats et des liens tissés, vos Animas pourront devenir plus forts, évoluer et même devenir des montures qui exploreront Nexus à vos côtés. Enfin, entre deux combats, Honkai: Nexus Anima fera la part belle à l'exploration
avec un univers coloré, joyeux et riche en activités.
Les inscriptions lancées pour participer à la bêta fermée de Honkai: Nexus Anima
Pour accompagner cette annonce, le site officiel du titre
a été mis en ligne. Les joueurs et joueuses intéressés peuvent y découvrir en avant-première certains des Animas, les Animasters que vous croiserez au cours de votre aventure et plus encore. Mais HoYoverse a également lancé une grande campagne de pré-inscription pour tenter de participer à la bêta fermée
de Honkai: Nexus Anima.
Toutes ces informations semblent donc suggérer que le nouveau jeu de l'univers Honkai est déjà bien avancé et qu'il devrait arriver prochainement. D'après les informations partagées par HoYoverse, Honkai: Nexus Anima sera jouable sur PC, mais également sur les appareils iOS et Android
. Cependant, aucune date de sortie n'a encore été communiquée, mais nous vous tiendrons informés dès que plus de détails auront été partagés.
commentaire (1)
Un TFT pokemon c'est l'idée du siècle la