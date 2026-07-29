Honkai: Nexus Anima promet déjà quelques nouveautés après sa première phase de bêta

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 juillet 2026 à 16h30
L'Evolution Test, aussi connu comme la première bêta fermée de Honkai: Nexus Anima, a pris fin il y a quelques jours. Les développeurs ont déjà prix en compte les retours des joueurs et annoncé des changements dans un DevTalk publié sur X.
Honkai: Nexus Anima promet déjà quelques nouveautés après sa première phase de bêta

Accessible uniquement sur inscription, l'Evolution Test de Honkai: Nexus Anima a permis à quelques chanceux de découvrir le titre mêlant adorables créatures à collectionner et aventure mystérieuse aux côtés des personnages de la franchise Honkai. Même si le contenu disponible est limité, les utilisateurs ont pu découvrir le gameplay du titre (qui est un Auto-Chess) et leurs premiers Animas. 

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Suite aux commentaires envoyés par les joueurs concernés, les développeurs ont eu de premières bases pour améliorer le titre. Dans un DevTalk partagé sur le compte X du jeu, ils ont détaillé certaines des futures optimisations prévues pour Honkai: Nexus Anima. 

De nouvelles manières de créer des liens avec les Animas et des Shinys au programme ?

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Tout d'abord, l'équipe s'est attardée sur la création de liens avec les Anima, un élément qui plaît beaucoup à la communauté. Cependant, les développeurs estiment que les interactions avec les créatures et la complicité avec les Animaîtres peuvent être plus marquées. Pour cela, les manières de créer des liens avec les petites créatures seront enrichies lors des prochaines versions, mais également les chances de réussite de ces dernières. 

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Un autre détail qui va ravir les amateurs de mignonnerie est le fait que l'Anidex sera étoffé avec de nouvelles versions juvéniles de certaines créatures. Il est aussi précisé que les Animaîtres pourront rencontrer au cours de leurs aventures des formes de couleurs différentes. S'agit-il là d'une évocation rapide d'Animas shiny comme dans Pokémon ? Pour cela, il faudra attendre plus de précisions. 

L'histoire et une partie du gameplay de Honkai: Nexus Anima concernés par des optimisations

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En parallèle des optimisations des petits monstres, les développeurs ont confirmé que la vitesse de course des personnages sera augmentée car celle-ci a été jugée trop lente par certains utilisateurs. Les sauts seront également améliorés par la suite.

Pour ce qui concerne la partie Auto-Chess, celle-ci sera approfondie afin de développer les synergies entre les différents types d'Animas et les personnages. Enfin, il est précisé que l'introduction d'Honkai: Nexus Anima sera retravaillée afin de davantage mettre en avant les personnages et la mise en scène. Si ces précisions sont encourageantes, il faut être patient pour en savoir plus. 

À l'heure actuelle, HoYoverse n'a pas donné de nouvelles précisions quant à la tenue d'un nouveau test ou concernant la fenêtre de sortie de Honkai: Nexus Anima. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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