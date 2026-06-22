Honkai: Nexus Anima va prochainement lancer une bêta fermée

HoYoverse a, récemment, annoncé une nouvelle bêta fermée pour Honkai: Nexus Anima, qui débute dans très peu de temps.

Présenté pour la toute première fois durant l'été 2025, Honkai: Nexus Anima a su intriguer de nombreux joueurs et joueuses, fans ou non des productions vidéoludiques d'HoYoverse. Ces derniers seront, dès lors, ravis d'apprendre qu'une phase de bêta sera très prochainement proposée pour Honkai: Nexus Anima.

Une bêta fermée en approche pour Honkai: Nexus Anima

Le jeu de stratégie et d'aventure centré sur la collection de créatures d'HoYoverse, soit Honkai: Nexus Anima, va bientôt pouvoir être approché par les joueurs et les joueuses. Le studio a, en effet, prévu une bêta fermée et gratuite pour Honkai: Nexus Anima, qui débutera le 9 juillet 2026. D'après les informations dévoilées, cette bêta, aussi dite « test d'évolution », sera disponible sur PC, Android et iOS. Évidemment, et comme vous vous en doutez, se préinscrire pour la bêta fermée d'Honkai: Nexus Anima ne garantit pas un accès, car un nombre limité de personnes sera sélectionné.

A Traveler's Guide to the Planes | Anima Evolution #HonkaiNexusAnima#NexusAnimaEvolutionTest



Recruitment for the Evolution Test is now open! Today, we're sharing some information about Anima evolution!

*The game is under development and subject to change. pic.twitter.com/jybSq9o5G1 — Honkai: Nexus Anima (@HonkaiNA) June 22, 2026

Des détails sur la bêta fermée d'Honkai: Nexus Anima

La bêta fermée d'Honkai: Nexus Anima permettra aux joueurs sélectionnés d'incarner un voyageur, ayant la capacité de passer d'un Plan à un autre. Ce dernier s'est rendu à la ville d'Iia, après avoir réussi à s'échapper de sa captivité. Cette bêta sera, ainsi, l'occasion de découvrir cette ville, qui regorge de lieux divers et de personnages issus de différentes factions, mais surtout de rencontrer des Anima. Les développeurs précisent également que les joueurs et les joueuses auront la possibilité de « créer un lien avec des Anima chromatiques ».

Le studio a indiqué que les données seront effacées après la fin de la bêta fermée. D'ailleurs, HoYoverse n'a pas encore indiqué quand celle-ci se terminera.