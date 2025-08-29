Honkai: Nexus Anima : Comment participer à la bêta fermée ?

Si vous souhaitez découvrir le monde coloré de Honkai: Nexus Anima, sachez que les inscriptions sont ouvertes pour tenter de participer à la bêta fermée. Mais ne tardez pas pour vous inscrire !
Officialisé le 29 août 2025, Honkai: Nexus Anima
est le prochain jeu des créateurs de Genshin Impact
, Honkai: Star Rail et Zenless Zone Zero. Semblant combiner l'exploration des jeux Honkai à la collection de créatures dans la lignée d'un Pokémon, le titre ne possède pas encore de date de sortie officielle. Cependant, HoYoverse donne l'occasion à quelques chanceux de tester le jeu en avant-première et vous pouvez en faire partie
!
Comment s'inscrire pour tenter de rejoindre la bêta fermée du titre ?
Pour rejoindre cette campagne de préinscription, il suffit de se rendre sur le site officiel du jeu Honkai: Nexus Anima
. Sur l'écran d'accueil, cliquez simplement sur l'encart « Join the test ».
Les participants devront alors se connecter à leur compte HoYoverse (ou en créer un) et compléter un questionnaire avant de valider leur participation. Dans quelques semaines, les heureux élus seront contactés par mail
et recevront leur accès pour découvrir le titre.
Cependant, il faut garder en tête que la bêta fermée de Honkai: Nexus Anima ne sera pas disponible en français
. Sur la F.A.Q officielle de la campagne de préinscription, il est précisé que le titre sera jouable en chinois, en japonais, en coréen et en anglais. Même si le jeu devrait rester assez simple à comprendre, avoir de bonnes bases dans la langue de Shakespeare est donc recommandé pour profiter de cette opportunité.
Une campagne de préinscription active pendant quelques jours seulement
Lancée le 29 août, cette campagne de préinscription n'est accessible que jusqu'au 12 septembre 2025.
Passé ce délai, il sera trop tard pour tenter sa chance et il faudra patienter jusqu'à un potentiel test ou jusqu'au lancement du jeu. À noter que si la campagne prend fin le 12 septembre, cela ne signifie pas que la bêta fermée de Honkai: Nexus Anima débutera le 13 septembre.
HoYoverse communiquera la date de lancement de la bêta fermée à une date ultérieure. Il faudra donc faire preuve de patience, surtout si votre candidature est retenue pour ce test.
Attention aux configurations minimales requises pour pouvoir lancer Honkai: Nexus Anima
Honkai: Nexus Anima sera jouable à sa sortie sur PC ainsi que sur les appareils iOS et Android. Cependant, la bêta fermée ne sera accessible qu'aux joueurs PC et iOS.
De plus, une configuration minimale est exigée pour pouvoir profiter de cette version d'essai :
- Pour les joueurs PC, la machine doit être sous Windows 10 et plus, avoir 16 Go de RAM, une GeForce RTX 2060, une RTX 5600 ou supérieur et un Intel i5 de 11e génération, un Ryzen 5 5500 ou supérieur
- Pour les joueurs iOS : un iPhone 12 Pro, un iPhone 13 Pro ou un modèle supérieur est demandé (iPhone 13 et 13 mini exclus)
Alors, l'aventure Honkai: Nexus Anima vous tente ? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez tenté votre chance et ce que vous pensez de ce nouveau titre haut en couleurs !
commentaire (0)