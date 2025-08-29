Honkai: Nexus Anima : Comment participer à la bêta fermée ?



le 29 août 2025 à 14h50 Publié par Justine Manchuelle le 29 août 2025 à 14h50

Si vous souhaitez découvrir le monde coloré de Honkai: Nexus Anima, sachez que les inscriptions sont ouvertes pour tenter de participer à la bêta fermée. Mais ne tardez pas pour vous inscrire !