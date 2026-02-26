Honkai: Nexus Anima se dévoile un peu plus et prépare une nouvelle bêta fermée

Présenté pour la première fois en août 2025, Honkai: Nexus Anima donne des nouvelles rassurantes via un billet partagé sur X/Twitter. Au programme : les visuels de nouvelles créatures, la découverte d'une nouvelle zone et une bêta en approche.

À lire également Honkai: Nexus Anima : Découvrez les premières infos confirmées et les premières créatures du jeu

Un lapin, un cochon et un gratte-ciel décoré d'un chat sorcier

Une nouvelle phase de test bientôt prévue pour Honkai: Nexus Anima

Toujours prévu pour 2026 sans date plus précise à l'heure actuelle,donne peu de nouvelles sur la progression de son développement. Ce spin-off de la franchise Honkai créé par HoYoverse semble combiner le gameplay d'un auto-chess au fait de collectionner d'adorables créatures colorées.Mais que celles et ceux qui souhaitent découvrir le titre se rassurent. Son développement avance bien, comme le suggèreDans ce long billet, les développeurs partagent de nouvelles informations sur le titre, en commençant avec la présentation de deux nouveaux Animas. Baptisésviennent s'ajouter à la liste des créatures déjà révélées. Des animations permettent aussi de les voir en action, ce qui devrait enchanter les amateurs de monstres à collectionner.Les avancées du projet ne se limitent pas à l'ajout de nouveaux monstres. Les développeurs de Honkai: Nexus Anima ont profité de ce DevTalk pourCe dernier est un quartier dominé par les gratte-ciel abritant une boutique surplombée d'une imposante statue de l'Anima Umpurrella.Ce billet est aussi l'occasion pour les équipes de développement d'annoncerCe test multilingue proposé à petite échelle sera l'occasion de recueillir les retours des joueurs en vue d'améliorer le jeu avant son lancement officiel. Même si ce test sera confidentiel et ne pourra pas être partagé sur les réseaux sociaux,Pour l'heure, la date de recrutement n'a pas encore été communiquée. Cependant, HoYoverse invite les utilisateurs à rester attentifs aux prochaines annonces partagées sur les réseaux sociaux du jeu.