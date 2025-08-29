Honkai: Nexus Anima : Découvrez les premières infos confirmées et les premières créatures du jeu

Honkai: Nexus Anima promet déjà quelques nouveautés après sa première phase de bêta

L'Evolution Test, aussi connu comme la première bêta fermée de Honkai: Nexus Anima, a pris fin il y a quelques jours. Les développeurs ont déjà prix en compte les retours des joueurs et annoncé des changements dans un DevTalk publié sur X.