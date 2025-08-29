Honkai: Nexus Anima : Découvrez les premières infos confirmées et les premières créatures du jeu

Du système de type utilisé par les créatures aux options de personnalisation en passant par l'univers, Honkai: Nexus Anima se dévoile et les premiers détails partagés risquent fort d'en séduire plus d'un.
Officialisé le 29 août 2025, Honkai: Nexus Anima
n'est pas encore disponible. Les plus chanceux pourront tester le titre en avant-première dans quelques semaines, lors d'une phase de bêta fermée. Mais en attendant, HoYoverse a souhaité dévoiler à la communauté quelques-unes des caractéristiques de son prochain titre.
Une profusion de créatures adorables, atypiques ou élégantes dans Honkai: Nexus Anima
Dans un premier temps, il a été confirmé que votre personnage débutera son aventure dans la nation de Nexus. Vous débuterez votre voyage dans un petit village, ce qui n'est pas sans rappeler les premiers pas des jeunes dresseurs dans les jeux Pokémon. Si nous ignorons encore si votre avatar aura un compagnon aux allures de starter, certains des Animas disponibles dans le jeu ont déjà été dévoilés.
Pêle-mêle, nous aurons affaire à une demoiselle bougie triste (Donnatallow), une pieuvre qui se prend pour une licorne (Foalhardy), un petit lama aux mille coeurs (Chocllamour), un chien-pudding (Puddlipup), un chat lumineux (Apollinis), un lapin mangeur de donuts (Donubi) et bien plus encore).
Quand Honkai: Nexus Anima remplace les types classiques par des concepts universels
De la même manière que les petits monstres de Game Freak ou que les Pals de Palworld
, les Animas auront également des types fonctionnant avec un système d'affinité et de faiblesse. Cependant, Honkai: Nexus Anima n'opte pas pour les classiques comme les types Feu, Eau, Plante ou encore Électrique.
Types (Aspects) Chart via Sunmolk
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La nation de Nexus semble très attachée à des liens unissant des concepts contraires. Or, ces concepts sont les types des Animas. Ainsi, au cours de votre périple, vous pourrez vous lier d'amitié avec des Animas de type Amour, Lumière, Guerre, Satiété, Droit, Beauté, Haine ou encore Paix.
En plus de son type, chaque Anima possède également un trait de caractère spécial comme Gladiateur, Protecteur, Mascotte, Tête brûlée ou Explorateur.
Stratégie et combinaison de types au programme des combats
Si les types des Animas auront un rôle majeur pendant les combats, ceux-ci n'ont pas encore été montrés en vidéo. Une capture d'écran suggère que Honkai: Nexus Anima proposera un gameplay orienté vers la stratégie avec un style Auto Chess.
Les Animas pourront être placés sur un plateau et leurs types pourront être combinés pour créer diverses tactiques de combat. HoYoverse précise également que ces synergies influenceront la façon dont les joueurs explorent et interagissent avec le monde.
Cependant, il n'est pas précisé si l'ensemble des combats sera géré via un système d'Auto chess ou s'il y aura des affrontements en un contre un à la manière d'un Pokémon. Dans tous les cas, les Animasters seront nombreux à vous défier, qu'ils soient nouveaux venus ou figures emblématiques de la franchise Honkai.
Enfin, une courte vidéo de gameplay montre que votre personnage pourra voyager sur le dos des Animas,
aussi bien sur terre que dans les airs. Un cycle jour-nuit sera également présent dans Honkai: Nexus Anima, le titre proposera de nombreux mini-jeux, de nombreux recoins à explorer et des interactions avec les petits monstres.
Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous en saurons davantage.
Honkai: Nexus Anima sera disponible sur PC, ainsi que sur tous les appareils iOS et Android.
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