Tisse-Tempête Hollow Knight: Silksong : Comment obtenir cette compétence ?

Nous vous expliquons comment obtenir la compétence Tisse-Tempête sur Hollow Knight: Silksong.

Comment débloquer la compétence Tisse-Tempête sur Hollow Knight: Silksong ?

Un prérequis pour accéder à la compétence Tisse-Tempête

Obtenir la compétence Tisse-Tempête sur Silksong

Tout au long de leur périple dans le royaume de Pharloom, sur, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de débloquer des capacités mais aussi des compétences, à utiliser lors des combats. D'ailleurs, l'une des compétences proposées, qui peut être manquée, est baptisée «».Dans ce qui suit, nous vous indiquonsAfin d', il convient d'effectuer quelques actions au préalable. Ainsi, vous devez tout d'abord vous rendre dans le bâtiment situé au Lac Corbo, qui est à l'est de la zone Sombrevale.Vous devez, ainsi, progresser dans ladite structure jusqu'à atteindre une petite arène, dans laquelle vous devrez battre différentes créatures. En réussissant ce combat, vous pourrez progresser et, alors, atteindre un levier, qu'il convient d'activer (tapez dessus avec l'arme d'Hornet). Ce levier fait apparaître des ballons, à l'extérieur.Une fois que vous avez activé ledit levier, retournez à l'extérieur. Sur la gauche, vous devriez voir des ballons suspendus, sur lesquels vous pouvez effectuer des pogos pour grimper. C'est, d'ailleurs, ce que vous devez faire pour rejoindre le haut du Lac corbo. C'est donc une séquence de plateformes, avec des ennemis, qui vous attend.À un moment donné, vous verrez sur la gauche un mécanisme avec un levier, qui est gardé par un petit corbeau. Éliminez l'ennemi et tapez sur le levier, pour ouvrir une grille juste en dessous de vous. Rejoignez cet endroit, puis continuez à utiliser les ballons pour prendre de la hauteur. Attention, un autre corbeau vous attend sur la plateforme en bois. Continuez votre ascension, en utilisant les ballons, et ce, jusqu'à atteindre un petit autel, qui vous permet d'. Vous pouvez, à présent, remplacer Lance soyeuse (ou autre) par cette nouvelle compétence (en l'insérant dans votre Emblème équipé), si vous le désirez.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.