Tipp Hollow Knight: Silksong : Où le trouver pour terminer le souhait Mon coursier disparu ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 septembre 2025 à 15h30
Nous vous indiquons où trouver Tipp sur Hollow Knight: Silksong, afin de terminer le souhait « Mon coursier disparu ».
Tipp Hollow Knight: Silksong : Où le trouver pour terminer le souhait Mon coursier disparu ?
Sur Hollow Knight: Silksong, les joueurs et les joueuses ont la possibilité d'accomplir diverses quêtes annexes, baptisées « souhaits ». L'un des souhaits du jeu de Team Cherry, qui est nommé « Mon coursier disparu », vous demande de retrouver le personnage Tipp, qui est à un endroit bien précis.

Afin de vous aider dans vos recherches et vous faire gagner du temps, nous vous expliquons où trouver Tipp sur Hollow Knight: Silksong, afin que vous puissiez terminer le souhait Mon coursier disparu.

Où trouver Tipp sur Hollow Knight: Silksong pour terminer le souhait Mon coursier disparu ?

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Sur Hollow Knight: Silksong, vous pouvez récupérer le souhait Mon coursier disparu auprès du panneau d'affichage, situé à Clochelle. Cet élément ne devient disponible qu'après avoir levé la malédiction dudit lieu, et donc après avoir vaincu le boss Veuve. 

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Si tel est le cas, prenez le souhait Mon coursier disparu sur le panneau de Clochelle. Comme dit précédemment, cette quête vous demande de retrouver Tipp, qui aurait été aperçu pour la dernière fois à Coquibois. Allez donc dans cette zone et progressez vers l'ouest. Rejoignez le banc, qui est à l'extrémité gauche de la zone, et reposez-vous. Vous devez, désormais, revenir sur vos pas pour débuter votre ascension dans l'espace indiqué via l'image ci-dessous.

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Une fois que vous avez rejoint le haut, sautez dans le vide et utilisez votre cape flottante, tout en longeant la partie gauche. Continuez après le passage permettant de rejoindre Vermiterres et allez à l'emplacement montré sur l'image ci-dessous (icône représentant la tête d'Hornet). Vous y trouverez Tipp. Éliminez les deux ennemis autour de lui, puis parlez audit personnage.

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Emplacement du coursier Tipp sur Hollow Knight: Silksong.

Vous avez, à présent, terminé le souhait Mon coursier disparu d'Hollow Knight: Silksong. Cela vous permet notamment d'accéder aux items mis en vente par Frey, un PNJ situé à Clochelle. Nous vous conseillons de réaliser ce souhait, car Frey vend des objets intéressants, dont un Fragment de bobine (de soie).

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En guise de conclusion, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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