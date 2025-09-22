Tipp Hollow Knight: Silksong : Où le trouver pour terminer le souhait Mon coursier disparu ?

Nous vous indiquons où trouver Tipp sur Hollow Knight: Silksong, afin de terminer le souhait « Mon coursier disparu ».

Où trouver Tipp sur Hollow Knight: Silksong pour terminer le souhait Mon coursier disparu ?

Emplacement du coursier Tipp sur Hollow Knight: Silksong.

Sur, les joueurs et les joueuses ont la possibilité d'accomplir diverses quêtes annexes, baptisées « souhaits ». L'un des souhaits du jeu de Team Cherry, qui est nommé, vous demande de retrouver le personnage, qui est à un endroit bien précis.Afin de vous aider dans vos recherches et vous faire gagner du temps, nous vous expliquonsSur, vous pouvez récupérerauprès du panneau d'affichage, situé à Clochelle. Cet élément ne devient disponible qu'après avoir levé la malédiction dudit lieu, et donc après avoir vaincu le boss Veuve.Si tel est le cas, prenezsur le panneau de Clochelle. Comme dit précédemment, cette quête vous demande de, qui aurait été aperçu pour la dernière fois à Coquibois. Allez donc dans cette zone et progressez vers l'ouest. Rejoignez le banc, qui est à l'extrémité gauche de la zone, et reposez-vous. Vous devez, désormais, revenir sur vos pas pour débuter votre ascension dans l'espace indiqué via l'image ci-dessous.Une fois que vous avez rejoint le haut, sautez dans le vide et utilisez votre cape flottante, tout en longeant la partie gauche. Continuez après le passage permettant de rejoindre Vermiterres et allez à l'emplacement montré sur l'image ci-dessous (icône représentant la tête d'Hornet). Vous y trouverez. Éliminez les deux ennemis autour de lui, puis parlez audit personnage.Vous avez, à présent, terminé. Cela vous permet notamment d'accéder aux items mis en vente par Frey, un PNJ situé à Clochelle. Nous vous conseillons de réaliser ce souhait, car Frey vend des objets intéressants, dont un Fragment de bobine (de soie).En guise de conclusion, rappelons qu'est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.