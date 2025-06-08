Silksong confirmé pour 2025 ? Xbox et Team Cherry entretiennent le flou

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 juin 2025 à 23h25
Le Xbox Games Showcase nous a enfin offert de nouvelles images d'Hollow Knight: Silksong, l'un des jeux les plus attendus. Pourtant, malgré ces quelques secondes prometteuses, la date de sortie demeure toujours aussi mystérieuse, laissant les fans sur leur faim.
Silksong confirmé pour 2025 ? Xbox et Team Cherry entretiennent le flou

Un aperçu discret mais rassurant

Après des années de silence et plusieurs retards, Team Cherry ravive l'espoir avec une nouvelle séquence dévoilée subtilement lors de la présentation de la nouvelle console portable de Xbox. Ces quelques images, bien que courtes, suffisent à rappeler pourquoi ce titre occupe actuellement la place du jeu le plus désiré sur Steam.

La date de sortie : encore un mystère

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Malheureusement, aucun détail précis sur la sortie n'a été révélé pendant le showcase. Matthew « Leth » Griffin, responsable marketing chez Team Cherry, tente néanmoins de rassurer la communauté via le Discord officiel en promettant une sortie « avant les fêtes de fin d'année », précisant que le jeu ne dépend d'aucune sortie de console spécifique.
Le jeu arrivera avant les fêtes, et nous ne sommes liés à aucune sortie de console.
Cette déclaration laisse présager une sortie avant le lancement de la nouvelle console portable Xbox ROG Ally. Ce qui a aussi été confirmé par le compte Xbox Game Pass France, qui a annoncé qu'il arriverait day one sur le service, cette année.

Xbox tente de clarifier, mais ajoute de la confusion

Sarah Bond, présidente chez Xbox, a renforcé l'incertitude en associant indirectement la sortie d'Hollow Knight: Silksong à celle de leur nouvelle console portable, la ROG Xbox Ally X, durant le même showcase. Qui doit normalement sortir d'ici à la fin de l'année selon les informations communiquées.

silksong
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Xbox joue avec la patience des fans. En 2022, Xbox avait annoncé que Hollow Knight: Silksong serait disponible dans les 12 mois suivant sa présentation, une promesse non tenue, frustrant les joueurs au-delà des attentes initiales.

Miniature vidéo

Une attente éprouvante pour les fans

Cette absence prolongée d'informations précises devient de plus en plus difficile à supporter pour les adeptes de Hollow Knight. Les multiples promesses non tenues et les communications ambigües transforment chaque annonce en véritable épreuve pour la communauté, pourtant toujours aussi fidèle. Réponse dans les prochains mois, pour savoir si Hollow Knight: Silksong arrivera bel et bien en 2025.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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