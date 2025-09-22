Santé Hollow Knight: Silksong : Comment l'augmenter pour avoir plus de vie ?

La santé étant un paramètre très important sur Hollow Knight: Silksong, nous vous expliquons comment l'augmenter pour survivre plus longtemps.

Comment augmenter la santé sur Hollow Knight: Silksong ?





Durant leur périple au sein du royaume de Pharloom, les joueurs et les joueuses étant surdoivent constamment faire attention à la santé d'Hornet, afin de survivre le plus longtemps possible, que ce soit durant les combats ou bien lors des séquences de plateforme. Fort heureusement, il est possible d'D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquonsTout comme sur son aîné,d'Hornet est, sur, représentée par un certain nombre de masques blancs, figurant en haut à gauche de l'écran. Au début de l'aventure, Hornet ne possède que 5 masques. Si vous perdez ces 5 masques, à cause des ennemis ou bien des séquences de plateforme, Hornet meurt et réapparaît au dernier banc utilisé. Si c'est le cas, vous devez retourner à l'emplacement de votre mort afin de récupérer vos Perles.Fort heureusement, il est tout à fait possible d'. Pour cela, il convient de rassembler 4 fragments de masque, qui sont disséminés aux quatre coins du royaume de Pharloom. Dans tous les cas, une fois que vous en avez récupéré 4, vous gagnerez un nouveau masque et vous aurezde la princesse chevaleresse.À ce propos, remarquons quepropose 20 fragments de masque au total, ce qui signifie qu'Hornet peut avoir jusqu'à 10 masques/10 points de vie. Vous pouvez, à tout moment, prendre connaissance du nombre de fragments de masque que vous avez déjà récupérés en allant dans l'inventaire. Là, vous verrez un masque découpé en 4 parties. Chaque partie remplie représente un fragment déjà collecté (3, par exemple, sur l'image ci-dessous).est absolument primordial, car cela vous facilitera l'aventure et vous permettra de survivre plus longtemps. D'ailleurs, si vous désirez connaître l'emplacement de tous les fragments de masque sur, sachez que vous pouvez vous aider d'une carte interactive, dont celle que nous vous conseillons dans un article dédié. Grâce à celle-ci, vous pourrez avoir un bon aperçu de Pharloom mais aussi connaître la position de différents items (fragments de soi, fragments de masque, etc.) ou encore PNJ.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.