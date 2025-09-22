Santé Hollow Knight: Silksong : Comment l'augmenter pour avoir plus de vie ?

La santé étant un paramètre très important sur Hollow Knight: Silksong, nous vous expliquons comment l'augmenter pour survivre plus longtemps.
Durant leur périple au sein du royaume de Pharloom, les joueurs et les joueuses étant sur Hollow Knight: Silksong
doivent constamment faire attention à la santé d'Hornet, afin de survivre le plus longtemps possible, que ce soit durant les combats ou bien lors des séquences de plateforme. Fort heureusement, il est possible d'améliorer la santé sur Silksong, et donc posséder davantage de vie
.
D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment augmenter la santé sur Hollow Knight: Silksong
.
Comment augmenter la santé sur Hollow Knight: Silksong ?
Tout comme sur son aîné, la santé
d'Hornet est, sur Hollow Knight: Silksong
, représentée par un certain nombre de masques blancs, figurant en haut à gauche de l'écran. Au début de l'aventure, Hornet ne possède que 5 masques. Si vous perdez ces 5 masques, à cause des ennemis ou bien des séquences de plateforme, Hornet meurt et réapparaît au dernier banc utilisé. Si c'est le cas, vous devez retourner à l'emplacement de votre mort afin de récupérer vos Perles.
Fort heureusement, il est tout à fait possible d'augmenter la santé/la vie d'Hornet sur Hollow Knight: Silksong
. Pour cela, il convient de rassembler 4 fragments de masque, qui sont disséminés aux quatre coins du royaume de Pharloom. Dans tous les cas, une fois que vous en avez récupéré 4, vous gagnerez un nouveau masque et vous aurez augmenté la santé
de la princesse chevaleresse.
À ce propos, remarquons que Silksong
propose 20 fragments de masque au total, ce qui signifie qu'Hornet peut avoir jusqu'à 10 masques/10 points de vie. Vous pouvez, à tout moment, prendre connaissance du nombre de fragments de masque que vous avez déjà récupérés en allant dans l'inventaire. Là, vous verrez un masque découpé en 4 parties. Chaque partie remplie représente un fragment déjà collecté (3, par exemple, sur l'image ci-dessous). Augmenter la santé d'Hornet sur Hollow Knight: Silksong
est absolument primordial, car cela vous facilitera l'aventure et vous permettra de survivre plus longtemps. D'ailleurs, si vous désirez connaître l'emplacement de tous les fragments de masque sur Silksong
, sachez que vous pouvez vous aider d'une carte interactive, dont celle que nous vous conseillons dans un article dédié. Grâce à celle-ci, vous pourrez avoir un bon aperçu de Pharloom mais aussi connaître la position de différents items (fragments de soi, fragments de masque, etc.) ou encore PNJ.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
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