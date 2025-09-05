Mère Forestière Hollow Knight: Silksong : Comment battre ce boss ?

Nous vous expliquons comment vaincre le boss Mère Forestière sur Hollow Knight: Silksong, tout en vous donnant quelques conseils pour venir à bout de cet affrontement.

Comment battre le boss Mère Forestière sur Hollow Knight: Silksong ?

Trouver le boss Mère Forestière sur Silksong

Vaincre le boss Mère Forestière sur Hollow Knight: Silksong

La plupart du temps, le boss Mère Forestière va vous charger pour vous infliger des dégâts avec son dard. Cette dernière descend alors sur vous et va de gauche à droite, ou bien de droite à gauche. Il vous suffit de sauter au-dessus d'elle, au moment où elle est proche de vous. Vous pouvez l'attaquer ensuite avec votre aiguillon (1, voire 2 coups).

À d'autres moments, la Mère Forestière va faire tomber des pierres du plafond, en frappant le mur. Il vous suffit de voir la traînée de poussière pour comprendre la trajectoire des pierres, et vous placer ainsi à un endroit sécurisé.

Par la suite, le boss Mère Forestière va invoquer des petites créatures, qui ne sont pas très fortes mais qui peuvent devenir quelque peu gênantes. Assurez-vous d'éliminer ces mobs, tout en faisant attention aux attaques dudit boss, avant de l'attaquer de nouveau.









Comme vous le savez probablement déjà,propose aux joueurs et aux joueuses d'explorer le royaume de Pharloom, afin d'en atteindre le sommet. Évidemment, cette tâche n'est pas simple, étant donné que de nombreux ennemis et boss ponctuent le périple d'Hornet, la protagoniste du jeu de Team Cherry. D'ailleurs,Dans ce qui suit, nous vous indiquons, et nous vous apportons, ainsi, quelques conseils pour la vaincre.Comme dit précédemment,. Cet ennemi est, ainsi, à retrouver dans la zone de départ, qui fait office de tutoriel : la Grotte Moussue. Pour être plus précis, vous trouverezau-dessus du banc, situé à l'Ancienne Chapelle. Depuis cet endroit, il vous suffira de grimper, puis de prendre le chemin sur votre gauche, afin d'atteindre l'arène dudit boss.Étant donné queest le premier boss que vous rencontrerez sur, le combat ne devrait pas être trop difficile. Cet affrontement va, surtout, vous tester, notamment quant à vos capacités de déplacement (le saut principalement) et d'attaque. Le pattern de laest, d'ailleurs, plutôt lisible et facile à saisir. Si vous n'arrivez pas à le comprendre, voiciDans certains cas, vous pourrez voir queest étourdie. N'hésitez pas à vous approcher d'elle afin de lui asséner plusieurs coups, à ce moment-là.Ainsi, pour, il vous suffit de faire attention à son pattern et déceler les bonnes fenêtres d'attaque. Toutefois, rassurez-vous, ce combat ne devrait pas vous poser trop de problèmes.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.