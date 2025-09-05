Mère Forestière Hollow Knight: Silksong : Comment battre ce boss ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 septembre 2025 à 12h03
Nous vous expliquons comment vaincre le boss Mère Forestière sur Hollow Knight: Silksong, tout en vous donnant quelques conseils pour venir à bout de cet affrontement.
Mère Forestière Hollow Knight: Silksong : Comment battre ce boss ?
Comme vous le savez probablement déjà, Hollow Knight: Silksong propose aux joueurs et aux joueuses d'explorer le royaume de Pharloom, afin d'en atteindre le sommet. Évidemment, cette tâche n'est pas simple, étant donné que de nombreux ennemis et boss ponctuent le périple d'Hornet, la protagoniste du jeu de Team Cherry. D'ailleurs, le premier boss d'Hollow Knight: Silksong est la Mère Forestière.

Dans ce qui suit, nous vous indiquons comment battre le boss Mère Forestière sur Hollow Knight: Silksong, et nous vous apportons, ainsi, quelques conseils pour la vaincre. 

Comment battre le boss Mère Forestière sur Hollow Knight: Silksong ?

Trouver le boss Mère Forestière sur Silksong

Comme dit précédemment, la Mère Forestière est le premier boss d'Hollow Knight: Silksong. Cet ennemi est, ainsi, à retrouver dans la zone de départ, qui fait office de tutoriel : la Grotte Moussue. Pour être plus précis, vous trouverez le boss Mère Forestière au-dessus du banc, situé à l'Ancienne Chapelle. Depuis cet endroit, il vous suffira de grimper, puis de prendre le chemin sur votre gauche, afin d'atteindre l'arène dudit boss.

hollow-knight-silksong-boss-mere-forestiere-ancienne-chapelle

Vaincre le boss Mère Forestière sur Hollow Knight: Silksong

hollow-knight-silksong-mere-forestiere-boss Étant donné que la Mère Forestière est le premier boss que vous rencontrerez sur Hollow Knight: Silksong, le combat ne devrait pas être trop difficile. Cet affrontement va, surtout, vous tester, notamment quant à vos capacités de déplacement (le saut principalement) et d'attaque. Le pattern de la Mère Forestière est, d'ailleurs, plutôt lisible et facile à saisir. Si vous n'arrivez pas à le comprendre, voici des explications et des conseils afin de battre le boss Mère Forestière sur Silksong
  • La plupart du temps, le boss Mère Forestière va vous charger pour vous infliger des dégâts avec son dard. Cette dernière descend alors sur vous et va de gauche à droite, ou bien de droite à gauche.
    • Il vous suffit de sauter au-dessus d'elle, au moment où elle est proche de vous. Vous pouvez l'attaquer ensuite avec votre aiguillon (1, voire 2 coups).
  • À d'autres moments, la Mère Forestière va faire tomber des pierres du plafond, en frappant le mur.
    • Il vous suffit de voir la traînée de poussière pour comprendre la trajectoire des pierres, et vous placer ainsi à un endroit sécurisé.
  • Par la suite, le boss Mère Forestière va invoquer des petites créatures, qui ne sont pas très fortes mais qui peuvent devenir quelque peu gênantes.
    • Assurez-vous d'éliminer ces mobs, tout en faisant attention aux attaques dudit boss, avant de l'attaquer de nouveau.
Dans certains cas, vous pourrez voir que la Mère Forestière est étourdie. N'hésitez pas à vous approcher d'elle afin de lui asséner plusieurs coups, à ce moment-là.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Ainsi, pour vaincre le boss Mère Forestière sur Hollow Knight: Silksong, il vous suffit de faire attention à son pattern et déceler les bonnes fenêtres d'attaque. Toutefois, rassurez-vous, ce combat ne devrait pas vous poser trop de problèmes.

À lire également

Hollow Knight: Silksong : Carte (map) interactive

Hollow Knight: Silksong : Carte (map) interactive

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?
Silksong 03 mars 2026

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?

De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence d'Hollow Knight: Silksong dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Les Steam Awards 2025 révèle le palmarès, avec son GOTY plutôt étonnant
Silksong 05 janvier 2026

Les Steam Awards 2025 révèle le palmarès, avec son GOTY plutôt étonnant

Les gagnants des Steam Awards 2025 ont été dévoilés, il y a peu de temps. Découvrez le palmarès complet de cette toute nouvelle édition.
Hollow Knight: Silksong annonce sa première extension, avec une belle surprise pour les fans du premier jeu
Silksong 16 décembre 2025

Hollow Knight: Silksong annonce sa première extension, avec une belle surprise pour les fans du premier jeu

Team Cherry a, récemment, indiqué qu'Hollow Knight: Silksong va prochainement se doter d'une première extension, alors qu'une surprise attend les joueurs et les joueuses d'Hollow Knight.

commentaire (0)