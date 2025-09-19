Masque fissuré Hollow Knight: Silksong : Comment obtenir cet équipement qui va faciliter votre aventure ?

Nous vous expliquons où et comment obtenir le Masque fissuré, un équipement qui peut vous aider, sur Hollow Knight: Silksong.

Comment obtenir le Masque fissuré sur Hollow Knight: Silksong ?











Pourquoi le Masque fissuré est essentiel sur Silksong ?

Malgré la difficulté d', les développeurs de chez Team Cherry ont implanté des outils et équipements, qui peuvent être d'une grande utilité au cours du périple des joueurs et des joueuses au sein du royaume de Pharloom., qui facilitent l'aventure.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquonsAfin d', il convient, tout d'abord, d'avoir débloqué la cape flottante ainsi que la capacité Pas rapide/Dash. En effet, ces deux éléments sont nécessaires pour se rendre à l'endroit où se situeSi tel est le cas, rendez-vous dans la zone Sentier du Chasseur. Vous allez devoir progresser vers l'est, tout en faisant attention aux différents ennemis et en réalisant des pogos sur les fleurs rouges disséminées sur votre chemin. Au bout d'un moment, vous atteindrez une salle, qui est, en réalité, une petite arène, dans laquelle vous allez devoir affronter plusieurs mobs. Bien que cela ne soit pas forcément très facile, cette étape est obligatoire.Une fois le combat terminé, partez sur la droite. Vous rejoindrez un espace où vous pourrez voir des courants d'air montants. Utilisez-les, grâce à la cape flottante, pour monter jusqu'à une salle, où vous attend un banc (vous verrez un panneau vous indiquant son emplacement). Attention, ne vous reposez pas immédiatement sur le banc. À la place, partez sur la gauche à travers le mur, pour asséner un coup sur un levier. Cela désactivera le piège, qui est au-dessus du banc. Ensuite, reposez-vous et repartez vers la droite.Vous devez, à présent, rejoindre la section gauche, juste au-dessus de votre tête. Vous atteindrez une salle remplie de pièges : intéressez-vous plutôt à la paroi sur la gauche, pour passer à travers et découvrir un passage secret. Progressez, par la suite, vers la droite, en faisant attention aux pics en-dessous de vous, et ce, jusqu'à atteindre un marchand. C'est grâce à ce PNJ que vous débloquerez. Cet item coûte 260 Perles. Il ne reste, dès lors, plus qu'à équiper, depuis un banc.Comme dit précédemment,. En effet,. Cela peut, de ce fait, vous permettre de survivre lors d'un affrontement difficile. Toutefois, remarquons quese brise, lorsqu'il est utilisé. Le réparer nécessite de se rendre à un banc.En outre, si vous souhaitez mettre toutes vos chances de côté pour progresser dans, sachez que nous vous précisons quel est le meilleur Emblème disponible sur le metroidvania de Team Cherry dans un article dédié.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.