Hollow Knight: Silksong : Une nouvelle mise à jour est disponible, les détails et changements

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?
De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence d'Hollow Knight: Silksong dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
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Patch notes de la mise à jour du 7 novembre 2025 d'Hollow Knight: Silksong
- Traduction en chinois simplifié mise à jour avec celle réalisée par la communauté, fournie par l'équipe Team Cart Fix.
- Passage au système d'entrée Unity pour une meilleure prise en charge des manettes. Cela inclut désormais les vibrations fonctionnelles sur plusieurs contrôleurs, et une reconnaissance élargie des périphériques. Certains problèmes peuvent encore subsister.
- Ajout de niveaux de tramage supplémentaires. Le niveau par défaut est désormais « faible ».
- Ajout d'un effet de grain de film dans les options avancées. Par défaut sur « désactivé ».
- Diverses corrections de localisation apportées dans toutes les langues.
- Correction d'un problème où « Styx » ne donnait pas de perles lors de la livraison de « the Queen's Egg ».
- Correction d'un problème où « Druid's Eyes » ne s'équipaient pas correctement lors de leur première acquisition.
- Correction de cas rares où certains « colliders » d'attaques plongeantes restaient actifs après utilisation.
- Correction de plusieurs cas où l'état « plasmified » d'Hornet se désactivait de manière inappropriée.
- Correction d'un problème empêchant l'entrée en état « plasmified » après avoir tué une « Winged Lifeseed », sans utiliser la « Plasmium Phial ».
- Réduction du temps de liaison excessivement long lors de l'utilisation du « Multibinder » avec l'Emblème Shaman.
- Mise à jour de la liaison initiale du « Multibinder » pour que cela élimine les asticots, suite aux retours de la communauté.
- Augmentation de la durabilité de « Wreath of Purity ».
- Correction d'un problème où le vide conduisait l'électricité de manière incorrecte.
- L'attaque de lancer de pièges de « Gurr the Outcast » passe d'un lancer unique à un lancer en rotation, pour réduire le temps passé immobile. Quelques ajustements supplémentaires mineurs.
- Correction des entailles de l'Emblème Bête qui ne transperçaient pas comme prévu.
- Correction d'un problème de scaling de dégâts incorrect pour « Rune Rage ».
- Correction du réduction trop abrupte des dégâts de « Thread Storm » lors des impacts multiples.
- Correction de cas rares où le joueur reprenait le contrôle après avoir été saisi par une « Wraith ».
- Correction d'un problème où les coursiers proposaient immédiatement la même livraison après avoir terminé la précédente.
- Autres corrections concernant Hornet, qui pouvait pousser certains ennemis à travers le sol.
- Correction de problèmes liés à l'utilisation du Harpon pour étourdir ou tuer certains boss.
- Correction du Masque Fissuré, qui ne protégeait pas contre les dangers électriques comme prévu.
- Divers ajustements et corrections mineurs.
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