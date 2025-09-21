Hollow Knight: Silksong vous fait souffrir ? Voici 5 autres metroidvania à essayer absolument

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 septembre 2025 à 16h00
Si vous trouvez qu'Hollow Knight: Silksong est trop difficile, voici 5 autres jeux, de type metroidvania, qui pourraient vous intéresser et qui devraient attirer toute votre attention.
Hollow Knight: Silksong vous fait souffrir ? Voici 5 autres metroidvania à essayer absolument
Depuis la sortie d'Hollow Knight: Silksong, qui remonte au 4 septembre 2025, beaucoup de joueurs et de joueuses se sont lancés dans les aventures d'Hornet. Toutefois, pour certains d'entre eux, la difficulté est trop présente, gâchant ainsi quelque peu le plaisir. Fort heureusement, il existe bien d'autres jeux de type metroidvania qui sont tout aussi intéressants à parcourir.

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D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous proposons une liste de 5 metroidvania, en dehors d'Hollow Knight: Silksong, qui pourraient vous plaire, si vous désirez prolonger votre expérience/découverte du genre.

5 metroidvania à faire absolument, en dehors d'Hollow Knight: Silksong

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Dans la liste ci-dessous, nous ne mentionnons pas les différents opus Metroid ni Castlevania, bien que ces deux franchises aient donné leur nom au genre, étant donné qu'il en existe plusieurs sur le marché et que certains ne sont disponibles que sur d'anciennes plateformes. Cependant, il est évidemment recommandé d'essayer au moins un jeu Metroid ou bien un jeu Castlevania, pour bien saisir le genre metroidvania. Dans ce sens, nous vous recommandons Metroid Dread (2021) et Castlevania: Symphony of the Night (1997), par exemple. 

Ori and the Will of the Wisps

  • Année de sortie → 2020
  • Développeur → Moon Studios
  • Éditeur → Xbox Game Studios
  • Plateforme(s) → PC, Xbox One, Nintendo Switch et Xbox Series
Considéré comme l'un des meilleurs représentants du metroidvania, Ori and the Will of the Wisps est LE jeu à découvrir pour toutes celles et ceux qui apprécient le genre. Étant la suite du premier opus, soit Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps propose une aventure aussi émouvante qu'épique et onirique, le tout avec une direction artistique des plus sublimes.

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Blasphemous 2

  • Année de sortie → 2023
  • Développeur → The Game Kitchen
  • Éditeur → Team17
  • Plateforme(s) → PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch
Faisant suite à Blasphemous (2019), Blasphemous II invite les joueurs et les joueuses à incarner le « Pénitent ». Se déroulant dans un nouveau monde, rempli de secrets, Blasphemous II propose quelques améliorations qui font sens, par rapport à son aîné. Le metroidvania de The Game Kitchen et Team17 est également perçu comme un Souls-like et peut donc être ardu par moments, mais il n'en reste pas moins un très bon jeu.

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Axiom Verge

  • Année de sortie → 2015
  • Développeur → Tom Happ
  • Éditeur → Tom Happ Games
  • Plateforme(s) → PS4, PC, PS Vita, Wii U, Xbox One et Nintendo Switch
Possédant une suite depuis 2019, Axiom Verge propose une histoire se déroulant en 2005, et ce, aux côtés de Trace, un jeune scientifique. Après une expérience ratée au sein du laboratoire pour lequel il travaille, Trace se retrouve dans un monde extraterrestre des plus mystérieux. Salué par la critique, Axiom Verge est un metroidvania qui vaut le coup d'œil.

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Prince of Persia: The Lost Crown 

  • Année de sortie → 2024
  • Développeur → Ubisoft
  • Éditeur → Ubisoft
  • Plateforme(s) → PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch
Sorti au début de l'année 2024, The Prince of Persia: The Lost Crown offre une bonne expérience pour toutes celles et ceux qui veulent découvrir le genre metroidvania, par le biais de titres récents. S'inspirant d'Hollow Knight ou encore d'Ori and the Blind Forest, The Prince of Persia: The Lost Crown nous met aux commandes de Sargon et nous transporte dans une histoire empreinte de mythologie issue de la culture persane. 

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Hollow Knight

  • Année de sortie → 2017
  • Développeur → Team Cherry
  • Éditeur → Team Cherry
  • Plateforme(s) → PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch
Plus accessible qu'Hollow Knight: Silksong, Hollow Knight, qui est arrivé en 2017, fait incontestablement partie du top 3 des meilleurs metroidvania de ces dernières années et occupe même la première place du podium pour beaucoup de joueurs et de joueuses. Le titre de Team Cherry nous invite à une aventure au sein du monde Hallownest aux côtés du Chevalier. Avec sa direction artistique sublime, sa bande originale magistrale et son gameplay accrocheur, Hollow Knight est LE metroidvania à faire.

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Les mentions honorables

Évidemment, cette liste de metroidvania pourrait accueillir bien d'autres jeux, qui sont tout aussi intéressants que ceux cités. D'ailleurs, voici quelques mentions honorables, afin de complémenter votre découverte ou votre exploration de ce genre très apprécié : 
  • Ender Lilies: Quietus of the Knights / Ender Magnolia: Bloom in the Mist.
  • Sundered
  • Tales of Kenzera: ZAU
  • Nine Sols
  • Dead Cells (qui est également perçu comme un roguelite)
  • Salt and Sanctuary / Salt and Sacrifice
  • Animal Well
  • Owlboy
  • The Messenger
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N'hésitez, d'ailleurs, pas à nous partager vos recommandations, via l'espace commentaires (ci-dessous), afin d'agrémenter cette liste de jeux de type metroidvania qui valent le détour.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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lolala (invité) Le 22/09/2025 à 09:20

Que des supers jeux, j'adore !!! 😍❤️