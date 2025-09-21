Hollow Knight: Silksong vous fait souffrir ? Voici 5 autres metroidvania à essayer absolument

Si vous trouvez qu'Hollow Knight: Silksong est trop difficile, voici 5 autres jeux, de type metroidvania, qui pourraient vous intéresser et qui devraient attirer toute votre attention.

5 metroidvania à faire absolument, en dehors d'Hollow Knight: Silksong

Ori and the Will of the Wisps

Année de sortie → 2020

Développeur → Moon Studios

Éditeur → Xbox Game Studios

Plateforme(s) → PC, Xbox One, Nintendo Switch et Xbox Series

Blasphemous 2

Année de sortie → 2023

Développeur → The Game Kitchen

Éditeur → Team17

Plateforme(s) → PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch

Axiom Verge

Année de sortie → 2015

Développeur → Tom Happ

Éditeur → Tom Happ Games

Plateforme(s) → PS4, PC, PS Vita, Wii U, Xbox One et Nintendo Switch

Prince of Persia: The Lost Crown

Année de sortie → 2024

Développeur → Ubisoft

Éditeur → Ubisoft

Plateforme(s) → PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch

Hollow Knight

Année de sortie → 2017

Développeur → Team Cherry

Éditeur → Team Cherry

Plateforme(s) → PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Les mentions honorables

Ender Lilies: Quietus of the Knights / Ender Magnolia: Bloom in the Mist.

Sundered

Tales of Kenzera: ZAU

Nine Sols

Dead Cells (qui est également perçu comme un roguelite)

Salt and Sanctuary / Salt and Sacrifice

Animal Well

Owlboy

The Messenger

Depuis la sortie d', qui remonte au 4 septembre 2025, beaucoup de joueurs et de joueuses se sont lancés dans les aventures d'Hornet. Toutefois, pour certains d'entre eux, la difficulté est trop présente, gâchant ainsi quelque peu le plaisir. Fort heureusement, il existe bien d'autres jeux de type metroidvania qui sont tout aussi intéressants à parcourir.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous proposonsDans la liste ci-dessous, nous ne mentionnons pas les différents opus Metroid ni Castlevania, bien que ces deux franchises aient donné leur nom au genre, étant donné qu'il en existe plusieurs sur le marché et que certains ne sont disponibles que sur d'anciennes plateformes. Cependant, il est évidemment recommandé d'essayer au moins un jeu Metroid ou bien un jeu Castlevania, pour bien saisir le genre metroidvania. Dans ce sens, nous vous recommandons Metroid Dread (2021) et Castlevania: Symphony of the Night (1997), par exemple.. Étant la suite du premier opus, soit Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps propose une aventure aussi émouvante qu'épique et onirique, le tout avec une direction artistique des plus sublimes.Faisant suite à Blasphemous (2019), Blasphemous II invite les joueurs et les joueuses à incarner le « Pénitent ». Se déroulant dans un nouveau monde, rempli de secrets, Blasphemous II propose quelques améliorations qui font sens, par rapport à son aîné., mais il n'en reste pas moins un très bon jeu.Possédant une suite depuis 2019, Axiom Verge propose une histoire se déroulant en 2005, et ce, aux côtés de Trace, un jeune scientifique. Après une expérience ratée au sein du laboratoire pour lequel il travaille, Trace se retrouve dans un monde extraterrestre des plus mystérieux.Sorti au début de l'année 2024,. S'inspirant d'Hollow Knight ou encore d'Ori and the Blind Forest, The Prince of Persia: The Lost Crown nous met aux commandes de Sargon et nous transporte dans une histoire empreinte de mythologie issue de la culture persane.Plus accessible qu'Hollow Knight: Silksong,et occupe même la première place du podium pour beaucoup de joueurs et de joueuses. Le titre de Team Cherry nous invite à une aventure au sein du monde Hallownest aux côtés du Chevalier. Avec sa direction artistique sublime, sa bande originale magistrale et son gameplay accrocheur,Évidemment,. D'ailleurs,, afin de complémenter votre découverte ou votre exploration de ce genre très apprécié :N'hésitez, d'ailleurs, pas à nous partager vos recommandations, via l'espace commentaires (ci-dessous), afin d'agrémenter cettequi valent le détour.