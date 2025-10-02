Eva Hollow Knight: Silksong : Où trouver ce personnage pour obtenir des améliorations ?

Nous vous précisons où trouver le PNJ Eva sur Hollow Knight: Silksong, qui permet d'obtenir des éléments importants, dont des améliorations pour les emblèmes.

Où trouver Eva sur Hollow Knight: Silksong ?

L'emplacement d'Eva sur Hollow Knight: Silksong

L'emplacement d'Eva sur Hollow Knight: Silksong.



Les récompenses données par Eva sur Silksong

Première amélioration de l'Emblème Chasseur

Condition de déblocage → Parlez à Eva, pour la première fois.

Premier Vesticron : Donnant un slot jaune.

Codition de déblocage → De notre côté, nous l'avons eu alors que nous avions 4 Emblèmes.

Amélioration de Vesticron : Ajoutant un slot bleu.

Deuxième amélioration de l'Emblème Chasseur.

Capacité Sylphsong, qui permet de restaurer la soie en utilisant un banc.

Sur le metroidvania de Team Cherry,, les joueurs et les joueuses peuvent rencontrer de nombreux PNJ, lors de leur exploration du royaume de Pharloom. Certains personnages sont, bien évidemment, plus importants que d'autres.est, ainsi, un PNJ qui a toute son importance, au vu des récompenses que cette dernière vous donne.Ainsi, afin de vous aider dans vos recherches et vous faire gagner du temps, nous vous précisons, tout en vous expliquant ce que ce PNJ vous donne.Surest, comme vous vous en doutez, à trouver à un emplacement bien précis dans le royaume de Pharloom. Toutefois, pour vous y rendre, vous devez absolument posséder l'art ancestral Aiguilline, qui vous permet de jouer des mélodies. Cette capacité s'obtient, pour rappel, à l'issue du combat contre le boss Veuve, que vous rencontrez près de la zone Coquibois.Si tel est le cas, retournez dans la zone Grotte verdoyante et partez à l'est. Vous devriez voir une porte fermée, à l'extrémité nord-est de la zone. Utilisez la capacité Aiguilline pour débloquer cette porte, qui vous mène à Tisse-Nid d'Alta. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à progresser vers la droite, en éliminant les obstacles qui vous barrent le chemin, et plus précisément à l'emplacement indiqué sur l'image ci-dessous, pourEn discutant avec, et ce, à plusieurs reprises (après avoir rempli certaines conditions), vous obtiendrez des éléments plus ou moins importants, dont des améliorations qui pourraient vous être d'une grande utilité. Voici, ce que vous récupérez grâce àEn ce qui concerne les conditions à remplir, les informations divergent et ne sont pas les mêmes d'un joueur à un autre. Il semblerait, cependant, que les récompenses obtenues soient liées au nombre de médaillons du souvenir utilisé mais aussi au nombre d'Emblèmes possédé. De ce fait, n'hésitez pas à retourner voir, de temps en temps, après avoir collecté ou bien fait usage des éléments cités ci-dessus.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.