Hollow Knight: Silksong : Un joueur réussit l'impossible, battre chaque boss sans se faire toucher

Malgré la difficulté d'Hollow Knight: Silksong, un joueur est parvenu à vaincre tous les boss sans prendre un seul dommage.

Battre tous les boss sans perdre de vie sur Silksong ? C'est possible

Un bel exploit, vu la difficulté d'Hollow Knight: Silksong

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Le dernier jeu de Team Cherry,, était très attendu par les joueurs et les joueuses. Disponible depuis le début du mois de septembre, beaucoup de personnes se sont, toutefois, rendu compte qu'est loin d'être une promenade de santé et propose, ainsi, des séquences plutôt difficiles.Comme bien souvent sur les Souls-like, les roguelikes/roguelites ou encore les metroidvania, la communauté aime se lancer des défis plus ou moins difficiles à réaliser.. Ce dernier, nommé CrankyTemplar sur YouTube, a notamment partagé sa run parfaite en vidéo, qui culmine à plus de 60 000 vues à l'heure où nous écrivons ces lignes. C'est plutôt impressionnant, vous en conviendrez très certainement.L'exploit de CrankyTemplar est remarquable, tantpeut se montrer difficile par moments. En effet, avant le patch du 12 septembre 2025, certains boss de, dont Ailebrume (Moorwing), pouvaient causer la perte de deux points de vie, et ce, en un seul coup. Un point qui a été souligné par de nombreuses personnes au sein de la communauté et qui a été rectifié via la mise à jour en question. À cela s'ajoute quelques séquences de plateforme ardues (le Sentier du Chasseur, par exemple), qui ont tendance à frustrer les joueurs.Fort heureusement, il existe des mods qui peuvent vous aider pour progresser sur, notamment celui octroyant la boussole gratuite (donc sans devoir sacrifier de slot d'équipement) ou celui affichant la barre de vie des boss.En guise de conclusion, rappelons qu'est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.