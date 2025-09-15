Hollow Knight: Silksong : Un joueur réussit l'impossible, battre chaque boss sans se faire toucher

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 septembre 2025 à 16h10
Malgré la difficulté d'Hollow Knight: Silksong, un joueur est parvenu à vaincre tous les boss sans prendre un seul dommage.
Hollow Knight: Silksong : Un joueur réussit l'impossible, battre chaque boss sans se faire toucher
Le dernier jeu de Team Cherry, Hollow Knight: Silksong, était très attendu par les joueurs et les joueuses. Disponible depuis le début du mois de septembre, beaucoup de personnes se sont, toutefois, rendu compte qu'Hollow Knight: Silksong est loin d'être une promenade de santé et propose, ainsi, des séquences plutôt difficiles. Toutefois, cela n'a pas empêché un joueur de réussir un exploit impressionnant sur Hollow Knight: Silksong.

Battre tous les boss sans perdre de vie sur Silksong ? C'est possible

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Comme bien souvent sur les Souls-like, les roguelikes/roguelites ou encore les metroidvania, la communauté aime se lancer des défis plus ou moins difficiles à réaliser. Dans le cas d'Hollow Knight: Silksong, un joueur est parvenu à vaincre tous les boss du jeu, et ce, sans prendre un seul dégât. Ce dernier, nommé CrankyTemplar sur YouTube, a notamment partagé sa run parfaite en vidéo, qui culmine à plus de 60 000 vues à l'heure où nous écrivons ces lignes. C'est plutôt impressionnant, vous en conviendrez très certainement.

Miniature vidéo

Un bel exploit, vu la difficulté d'Hollow Knight: Silksong

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L'exploit de CrankyTemplar est remarquable, tant Hollow Knight: Silksong peut se montrer difficile par moments. En effet, avant le patch du 12 septembre 2025, certains boss de Silksong, dont Ailebrume (Moorwing), pouvaient causer la perte de deux points de vie, et ce, en un seul coup. Un point qui a été souligné par de nombreuses personnes au sein de la communauté et qui a été rectifié via la mise à jour en question. À cela s'ajoute quelques séquences de plateforme ardues (le Sentier du Chasseur, par exemple), qui ont tendance à frustrer les joueurs.

Fort heureusement, il existe des mods qui peuvent vous aider pour progresser sur Hollow Knight: Silksong, notamment celui octroyant la boussole gratuite (donc sans devoir sacrifier de slot d'équipement) ou celui affichant la barre de vie des boss.

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En guise de conclusion, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.
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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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