Hollow Knight: Silksong : Un joueur réussit l'impossible, battre chaque boss sans se faire toucher

Malgré la difficulté d'Hollow Knight: Silksong, un joueur est parvenu à vaincre tous les boss sans prendre un seul dommage.
Le dernier jeu de Team Cherry, Hollow Knight: Silksong
, était très attendu par les joueurs et les joueuses. Disponible depuis le début du mois de septembre, beaucoup de personnes se sont, toutefois, rendu compte qu'Hollow Knight: Silksong
est loin d'être une promenade de santé et propose, ainsi, des séquences plutôt difficiles. Toutefois, cela n'a pas empêché un joueur de réussir un exploit impressionnant sur Hollow Knight: Silksong
.
Battre tous les boss sans perdre de vie sur Silksong ? C'est possible
Comme bien souvent sur les Souls-like, les roguelikes/roguelites ou encore les metroidvania, la communauté aime se lancer des défis plus ou moins difficiles à réaliser. Dans le cas d'Hollow Knight: Silksong, un joueur est parvenu à vaincre tous les boss du jeu, et ce, sans prendre un seul dégât
. Ce dernier, nommé CrankyTemplar sur YouTube, a notamment partagé sa run parfaite en vidéo, qui culmine à plus de 60 000 vues à l'heure où nous écrivons ces lignes. C'est plutôt impressionnant, vous en conviendrez très certainement.
Un bel exploit, vu la difficulté d'Hollow Knight: Silksong
L'exploit de CrankyTemplar est remarquable, tant Hollow Knight: Silksong
peut se montrer difficile par moments. En effet, avant le patch du 12 septembre 2025, certains boss de Silksong
, dont Ailebrume (Moorwing), pouvaient causer la perte de deux points de vie, et ce, en un seul coup. Un point qui a été souligné par de nombreuses personnes au sein de la communauté et qui a été rectifié via la mise à jour en question. À cela s'ajoute quelques séquences de plateforme ardues (le Sentier du Chasseur, par exemple), qui ont tendance à frustrer les joueurs.
Fort heureusement, il existe des mods qui peuvent vous aider pour progresser sur Hollow Knight: Silksong
, notamment celui octroyant la boussole gratuite (donc sans devoir sacrifier de slot d'équipement) ou celui affichant la barre de vie des boss.
En guise de conclusion, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.
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