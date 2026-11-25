Team Cherry a prévu de faire, dans très peu de temps, plusieurs annonces et d'apporter des nouvelles sur l'extension Sea of Sorrow de Hollow Knight: Silksong.

C'est au mois de décembre 2025 que le studio de développement Team Cherry avait annoncé l'extension Sea of Sorrow à destination de Hollow Knight : Silksong. Depuis, le contenu additionnel n'a pas bénéficié de nouvelles informations. Toutefois, cela est sur le point de changer : Team Cherry donne rendez-vous aux joueurs et aux joueuses pour des nouvelles de Hollow Knight: Silksong et Sea of Sorrow en ce mois de novembre 2026.

Des annonces de Team Cherry à venir, dont sur l'extension de Hollow Knight: Silksong

Comme annoncé via une récente publication sur Bluesky, Team Cherry a prévu un événement Cherry Time, le 27 novembre 2026, à 16 h (heure française). Durant ce showcase, le studio de développement compte faire « une série d'annonces passionnantes » et apportera également des nouvelles à propos de l'extension Sea of Sorrow de Hollow Knight: Silksong.

Join us in 48 hours for Cherry Time! Get ready for a bunch of exciting announcements, plus an update on Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow! Premiering here: youtu.be/M-QUgdcBpZU



[image or embed] — Team Cherry (@teamcherry.bsky.social) 25 novembre 2026 à 16:01

Il se peut, dès lors, que la date de sortie dudit contenu additionnel soit révélée à ce moment-là. Évidemment, beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent que le studio ne profitera pas de cette occasion pour annoncer un report. Il est, en outre, probable que Team Cherry réserve quelques surprises à la communauté. Pour autant, et comme vous l'aurez compris, nous ne possédons pas de détails supplémentaires à ce sujet. Il va donc falloir patienter jusqu'au 27 novembre 2026 pour savoir ce que Team Cherry nous réserve à l'avenir.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.