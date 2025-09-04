Hollow Knight: Silksong Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui rencontre un vrai succès depuis sa sortie sur le marché, est régulièrement utilisé par la communauté mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Hollow Knight: Silksong ? Nous vous partageons la réponse.

Est-il possible de jouer à Hollow Knight: Silksong sur Steam Deck ?

Disponible depuis le début du mois de septembre 2025,, qui est développé ainsi qu'édité par Team Cherry, est catégorisé comme un metroidvania, à l'instar de son aîné, Hollow Knight. Comme c'est le cas pour un grand nombre de titres, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent naturellement différentes questions à propos des possibilités du soft de Team Cherry. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandentNe tournons pas autour du pot plus longtemps. Grâce aux informations disponibles sur la page Steam du titre, nous pouvons vous apporter une réponse concernant la console de Valve et le jeu de Team Cherry :Effectivement, sur la page Steam du soft, et plus précisément dans un encart figurant dans une colonne sur la droite, nous pouvons lire la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck ». À cet endroit, il est, d'ailleurs, précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Hollow Knight: Silksong est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».Ainsi, et comme vous l'aurez compris,. Cette nouvelle devrait notamment ravir les joueurs et les joueuses qui possèdent la fameuse console de Valve, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux au cours de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.En guise de conclusion, rappelons qu', qui est sorti le 4 septembre 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.