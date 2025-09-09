Hollow Knight: Silksong : Se soigner, comment faire ?

Se soigner est très important sur Hollow Knight: Silksong. Nous vous expliquons comment faire, en vous détaillant les différents moyens permettant de restaurer la santé d'Hornet.

Comment se soigner sur Hollow Knight: Silksong ?

Se soigner grâce à la soie

Petite astuce :

La Cloche de protection, qui doit être équipée depuis un banc, vous protège lorsque vous soignez vos blessures. Comme vous l'aurez compris, quand vous vous soignez, un ennemi peut tout de même vous attaquer et vous infliger des dégâts, si vous n'avez pas l'équipement Cloche de protection sur vous.

Se soigner et se reposer à un banc

Se soigner grâce à la collecte de fragments de masque

Le dernier metroidvania de Team Cherry,, est assez exigeant et demande aux joueurs et aux joueuses de bien maîtriser les déplacements, les attaques ainsi que, afin de progresser dans le royaume de Pharloom., pour regagner de la santé, est, comme vous vous en doutez, un élément clé.Dans ce qui suit, nous vous expliquons, en vous indiquant les différentes façons permettant deComme dit précédemment, sur, les joueurs et les joueuses peuvent, et ce, de diverses manières. Certaines peuvent être réalisées quasi instantanément, tandis que d'autres exigent de trouver des éléments bien précis.Sur, Hornet dispose d'une jauge de soie, matérialisée en haut à gauche de l'écran (comme sur l'image ci-dessous). Celle-ci se remplit en frappant des ennemis, en détruisant des bobines de soie ou en frappant des toiles de soie. La première étant l'option qui se présentera à vous le plus régulièrement.Une fois que votre jauge de soie est remplie, vous pouvez vous, en appuyant sur la touche adéquate (A sur Switch, B sur Xbox et PC, Rond sur PlayStation).permet de récupérer 3 masques, au total. Bien évidemment, cela consommera la soie possédée. Nous vous conseillons, d'ailleurs, de vous mettre à l'abri, ou en tout cas de vous éloigner d'un boss/des ennemis, pour vousTout comme sur son aîné,met à la disposition des joueurs et des joueuses des bancs. Placés à différents endroits dans le royaume de Pharloom, ces bancs permettent de sauvegarder mais aussi de. Ils font également office de checkpoints : ainsi, si vous mourrez, vous réapparaîtrez au dernier banc utilisé.Soulignons, à ce sujet, que certains bancs sont payants sur. Les activer nécessitera, dans certains cas, de se délester de plusieurs Perles (monnaie en jeu).Sur, vous pouvez augmenter la santé maximale d'Hornet en récupérant des fragments de masque, disséminés aux quatre coins de Pharloom. Lorsque vous en aurez récupéré 4, vous obtiendrez un nouveau masque (un nouveau point de vie). Cette actionégalement Hornet.Comme vous vous en doutez, cela n'est pas forcément facile, à moins de connaître l'emplacement exact de tous les fragments de masque. Pour cela, vous pouvez notamment vous aider d'une carte interactive de Silksong.En guise de conclusion, rappelons qu'est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.