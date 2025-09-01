Hollow Knight: Silksong révèle son prix, les joueurs choqués

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 septembre 2025 à 12h15
Après des années d'attente et de spéculations, Team Cherry a confirmé le prix de Hollow Knight: Silksong. L'annonce a immédiatement relancé la hype autour de l'un des jeux indépendants les plus attendus de la décennie.
Hollow Knight: Silksong révèle son prix, les joueurs choqués
Sept ans après la sortie du premier Hollow Knight, véritable icône du jeu indépendant, Silksong est prêt à voir le jour. Annoncé dès 2019 mais reporté à de multiples reprises, le titre a alimenté une attente presque mythique, au point que chaque événement vidéoludique suscitait l'espoir d'une annonce. Aujourd'hui, Team Cherry confirme son prix, après une énième rumeur, et les joueurs devraient tous être ravis. 

Quel prix pour Silksong ?

Team Cherry a confirmé que Hollow Knight: Silksong sera proposé à 19,99 euros, et ce, dès la sortie. Une annonce qui a surpris, puisque beaucoup s'attendaient à un tarif plus élevé pour un jeu aussi attendu et ambitieux. Comparé à l'inflation et au contexte actuel, il s'agit d'un tarif quasi identique au premier Hollow Knight lors de sa sortie.

Un choix que les joueurs accueillent comme une preuve de fidélité et de respect de la part du studio envers sa communauté à l'heure où certains jeux, même indépendants, sont proposés à des prix bien plus élevés.

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Un prix qui fait l'unanimité chez les fans

La réaction n'a pas tardé à se faire entendre. Sur les réseaux, de nombreux joueurs se sont dits prêts à acheter le jeu plusieurs fois, certains allant jusqu'à qualifier le tarif de « cadeau ». Pour une production attendue depuis plus de sept ans, dont beaucoup pensaient qu'elle coûterait deux fois plus cher, cette décision renforce encore la popularité de Team Cherry.

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De plus, n'oublions pas que Silksong sera disponible dès le lancement sur le Xbox Game Pass, rendant l'accès encore plus facile pour une partie des joueurs.

Hornet au centre d'une aventure ambitieuse

Au-delà du prix, Silksong mettra en scène Hornet, agile protectrice d'Hallownest, dans une aventure repensée. Plus rapide et verticale, l'exploration offrira des combats nerveux et une liberté d'action élargie, tout en préservant la structure métroidvania qui a fait le succès du premier volet. Nul doute que les joueurs seront au rendez-vous, et que Silksong bâtera plusieurs records. 

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commentaire (1)

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baptiste (invité) Le 01/09/2025 à 15:56

Comme quoi, quand ils veulent ils peuvent, Jespere qu'ils en prendront de la graine les autres