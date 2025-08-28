Hollow Knight: Silksong : Faut-il avoir fait Hollow Knight pour jouer à ce nouvel opus ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent s'il est nécessaire, voire obligatoire, d'avoir joué à Hollow Knight pour parcourir Hollow Knight: Silksong. Nous vous donnons la réponse.

Faut-il avoir joué à Hollow Knight pour faire Hollow Knight: Silksong ?

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Comme vous le savez probablement déjà, Team Cherry va sortir un tout nouvel opus pour sa fameuse franchise, à savoir, qui est prévu pour septembre 2025. Beaucoup de personnes au sein de la communauté comptent se plonger dans les aventures d'Hornet. D'ailleurs, certaines d'entre elles se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est négative :. Cela vous permettra notamment de mieux déceler les nouveautés et améliorations distillées dans. De plus, vous saisirez mieux l'importance du personnage jouable de, soit Hornet, étant donné que cette dernière est présente dans Hollow Knight et y joue un rôle important. Ajoutons également qu'est décrit comme « la suite épique d'Hollow Knight, le jeu d'action et d'aventure primé » par Team Cherry, et plus précisément sur la page Steam du soft.Ainsi, comme vous l'aurez compris,. Toutefois,Rappelons, en guise de conclusion, qu'débarque le 4 septembre 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Le titre entrera, dès le jour de sa sortie, dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass.