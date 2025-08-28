Hollow Knight: Silksong : Faut-il avoir fait Hollow Knight pour jouer à ce nouvel opus ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent s'il est nécessaire, voire obligatoire, d'avoir joué à Hollow Knight pour parcourir Hollow Knight: Silksong. Nous vous donnons la réponse.
Comme vous le savez probablement déjà, Team Cherry va sortir un tout nouvel opus pour sa fameuse franchise, à savoir Hollow Knight: Silksong
, qui est prévu pour septembre 2025. Beaucoup de personnes au sein de la communauté comptent se plonger dans les aventures d'Hornet. D'ailleurs, certaines d'entre elles se demandent s'il faut nécessairement avoir parcouru ou même terminé Hollow Knight avant de jouer à Hollow Knight: Silksong
.
Faut-il avoir joué à Hollow Knight pour faire Hollow Knight: Silksong ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est négative : dans les faits, il n'est pas forcément nécessaire, et en aucun cas obligatoire, d'avoir parcouru partiellement ou bien entièrement Hollow Knight pour jouer à Hollow Knight: Silksong
.Cependant, avoir joué à Hollow Knight avant de se plonger dans l'opus Silksong est, tout de même, une bonne idée
. Cela vous permettra notamment de mieux déceler les nouveautés et améliorations distillées dans Hollow Knight: Silksong
. De plus, vous saisirez mieux l'importance du personnage jouable de Silksong
, soit Hornet, étant donné que cette dernière est présente dans Hollow Knight et y joue un rôle important. Ajoutons également qu'Hollow Knight: Silksong
est décrit comme « la suite épique d'Hollow Knight, le jeu d'action et d'aventure primé
» par Team Cherry, et plus précisément sur la page Steam du soft.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, Hollow Knight: Silksong peut être appréhendé par les nouveaux venus sur la franchise
. Toutefois, avoir parcouru pendant quelques heures Hollow Knight, avant de jouer à Silksong, est un plus
.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong
débarque le 4 septembre 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Le titre entrera, dès le jour de sa sortie, dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass.
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