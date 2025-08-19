Hollow Knight: Silksong : Non vous ne rêvez pas, les développeurs préparent une grande annonce

Après un long moment de silence, Team Cherry revient et donne rendez-vous aux joueurs pour Hollow Knight: Silksong. La date de sortie n'a jamais été aussi proche.
Avec l'Opening Night Live qui se tient ce 19 août dans la soirée, une partie des joueurs, celles et ceux qui attendent impatiemment Hollow Knight: Silksong
, aurait normalement dû être rivée, plein d'espoir, sur la conférence, dans le but d'avoir une annonce sur le jeu très attendu, qui se fait très discret depuis quelques années. Si une annonce n'est pas impossible pour faire monter encore un peu plus la température, la vraie révélation aura lieu quelques heures plus tard
.
Team Cherry donne rendez-vous aux joueurs
Sans crier gare, sur les réseaux sociaux
, les développeurs ont lancé un compte à rebours
pour révéler « une annonce spéciale au sujet d'Hollow Knight: Silksong
». Celui-ci nous mène au jeudi 21 août à 16h30, moment où Team Cherry nous en dira plus sur ce jeu avec, espérons-le, la date de sortie
.
Probablement une date de sortie
En sachant que Hollow Knight: Silksong sera jouable lors de cette gamescom
(20-24 août, à Cologne), il n'est pas étonnant que la date de sortie soit partagée. Si elle ne l'est pas dès le 19 août lors de l'Opening Night Live, elle sera communiquée le 21 août, ce qui est le plus probable
. En revanche, il y a des chances pour que de nouvelles images soient mises en ligne dès aujourd'hui, pour donner rendez-vous.
Comment suivre la présentation de Silksong ?
Ces nouvelles révélations, qui devraient regrouper une bande-annonce et une date de sortie
, ainsi que la précision des plateformes sur lesquelles sortira Hollow Knight: Silksong (probablement PC, PS5, Xbox Series et Switch 2), se fera le 21 août donc, à 16h30
. Vous pourrez suivre tout cela directement sur la chaîne YouTube des développeurs
.
Nous ne manquerons pas de vous relayer toutes les informations une fois la présentation terminée. Team Cherry se sait attendu et risque de faire plaisir à la communauté, puisque les annonces autour de Silksong sont au fil du temps devenues un meme.
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