Hollow Knight: Silksong : L'hommage émouvant rendu à un fan par les développeurs

Un personnage présent dans Hollow Knight: Silksong a été créé par un fan atteint d'un cancer.
Depuis sa sortie, qui remonte au 4 septembre 2025, Hollow Knight: Silksong
est sur toutes les lèvres. Le metroidvania de Team Cherry, qui a été attendu pendant de nombreuses années, est ainsi un véritable succès, ayant réussi à conquérir les amoureux de la franchise et les nouveaux venus. D'ailleurs, Hollow Knight: Silksong a rendu hommage à un fan, via un clin d'œil très touchant
.
Un personnage d'un fan malade dans Hollow Knight: Silksong
En effet, il y a plusieurs années de cela, un fan de la licence Hollow Knight, qui est malheureusement décédé d'un cancer, a contacté les développeurs de Team Cherry, comme expliqué sur Reddit. Au cours de leur échange, le studio a demandé au fan, nommé Seth, de dessiner un personnage. Ce personnage est bel et bien présent dans Hollow Knight: Silksong, et ce, en tant que boss, à retrouver dans la zone « Grand Gate »
. Un très bel hommage de la part de Team Cherry.
I made a character for silksong
byu/big_boi878 inHollowKnight
Hollow Knight: Silksong, la difficulté au cœur du débat
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la difficulté d'Hollow Knight: Silksong
fait couler beaucoup d'encre depuis son lancement. Considéré parfois comme injuste, que ce soit lors des phases de combat ou durant les séquences d'exploration/plateformes, Hollow Knight: Silksong
est, il est vrai, assez difficile, par endroits. Toutefois, la communauté a créé des mods, pouvant faciliter le périple d'Hornet au sein du royaume de Pharloom.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS5 et PS4), Xbox (Xbox Series et Xbox One) ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.
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