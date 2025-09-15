Hollow Knight: Silksong : L'hommage émouvant rendu à un fan par les développeurs

Un personnage présent dans Hollow Knight: Silksong a été créé par un fan atteint d'un cancer.

Un personnage d'un fan malade dans Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong, la difficulté au cœur du débat

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Depuis sa sortie, qui remonte au 4 septembre 2025,est sur toutes les lèvres. Le metroidvania de Team Cherry, qui a été attendu pendant de nombreuses années, est ainsi un véritable succès, ayant réussi à conquérir les amoureux de la franchise et les nouveaux venus. D'ailleurs,En effet, il y a plusieurs années de cela, un fan de la licence Hollow Knight, qui est malheureusement décédé d'un cancer, a contacté les développeurs de Team Cherry, comme expliqué sur Reddit. Au cours de leur échange, le studio a demandé au fan, nommé Seth, de dessiner un personnage.. Un très bel hommage de la part de Team Cherry.Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la difficulté d'fait couler beaucoup d'encre depuis son lancement. Considéré parfois comme injuste, que ce soit lors des phases de combat ou durant les séquences d'exploration/plateformes,est, il est vrai, assez difficile, par endroits. Toutefois, la communauté a créé des mods, pouvant faciliter le périple d'Hornet au sein du royaume de Pharloom.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS5 et PS4), Xbox (Xbox Series et Xbox One) ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.