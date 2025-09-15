Hollow Knight: Silksong : L'hommage émouvant rendu à un fan par les développeurs

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 septembre 2025 à 14h51
Un personnage présent dans Hollow Knight: Silksong a été créé par un fan atteint d'un cancer.
Hollow Knight: Silksong : L'hommage émouvant rendu à un fan par les développeurs
Depuis sa sortie, qui remonte au 4 septembre 2025, Hollow Knight: Silksong est sur toutes les lèvres. Le metroidvania de Team Cherry, qui a été attendu pendant de nombreuses années, est ainsi un véritable succès, ayant réussi à conquérir les amoureux de la franchise et les nouveaux venus. D'ailleurs, Hollow Knight: Silksong a rendu hommage à un fan, via un clin d'œil très touchant.

Un personnage d'un fan malade dans Hollow Knight: Silksong

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En effet, il y a plusieurs années de cela, un fan de la licence Hollow Knight, qui est malheureusement décédé d'un cancer, a contacté les développeurs de Team Cherry, comme expliqué sur Reddit. Au cours de leur échange, le studio a demandé au fan, nommé Seth, de dessiner un personnage. Ce personnage est bel et bien présent dans Hollow Knight: Silksong, et ce, en tant que boss, à retrouver dans la zone « Grand Gate ». Un très bel hommage de la part de Team Cherry.

I made a character for silksong
byu/big_boi878 inHollowKnight

Hollow Knight: Silksong, la difficulté au cœur du débat

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Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la difficulté d'Hollow Knight: Silksong fait couler beaucoup d'encre depuis son lancement. Considéré parfois comme injuste, que ce soit lors des phases de combat ou durant les séquences d'exploration/plateformes, Hollow Knight: Silksong est, il est vrai, assez difficile, par endroits. Toutefois, la communauté a créé des mods, pouvant faciliter le périple d'Hornet au sein du royaume de Pharloom.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS5 et PS4), Xbox (Xbox Series et Xbox One) ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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