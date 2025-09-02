Hollow Knight: Silksong : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie d'Hollow Knight: Silksong, afin d'être prêt pour son lancement.
Prévu pour le début du mois de septembre 2025, Hollow Knight: Silksong, qui est la suite directe d'Hollow Knight, sorti en 2017, est considéré comme un metroidvania, développé et édité par Team Cherry. De (très) nombreux joueurs et joueuses attendent avec impatience la sortie de ce nouvel opus, qui nous permettra d'incarner Hornet. D'ailleurs, si vous en faites partie, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie d'Hollow Knight: Silksong en France, sur PC ainsi que sur consoles, afin que vous puissiez le lancer dès que possible.
Heure de sortie d'Hollow Knight: Silksong en France sur consoles et PC
Avant tout, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong débarque le 4 septembre 2025 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Grâce à une récente publication de Team Cherry sur son compte Twitter/X, nous connaissons l'heure de lancement de Silksong.
Ainsi, l'heure de sortie d'Hollow Knight: Silksong est fixée à 16h (heure française), le 4 septembre 2025. De ce fait, il sera possible de se plonger dans les aventures d'Hornet dans l'après-midi du jeudi 4 septembre prochain.
Four days until release! Hollow Knight: Silksong will be available on 4th September.
Release times: 7AM PT | 10AM ET | 4PM CEST | 11PM JST
Au moment où nous écrivons ces lignes, Team Cherry n'a pas précisé si Hollow Knight: Silksong sera disponible en prétéléchargement, avant sa sortie. Il y a de grandes chances que cela ne soit pas le cas. Toutefois, selon les informations partagées sur la page Steam du soft, seulement 8 Go d'espace disque disponible sont demandés pour installer Hollow Knight: Silksong sur PC.
Chargement du sondage...
0 votant
Un accès anticipé pour Hollow Knight: Silksong ?
Dans la même idée, il n'est pas possible de jouer à Hollow Knight: Silksong en avance. Tous les joueurs et les joueuses, peu importe la plateforme utilisée, le découvriront donc en même temps, soit le 4 septembre dans la journée, à 16h (heure française), sonheure de sortie.
Dans tous les cas, rendez-vous dans l'après-midi du 4 septembre 2025 pour lancer et découvrir Hollow Knight: Silksong, qui est sans conteste l'un des jeux les plus attendus de cette année. Rappelons, à ce sujet, que Silksong arrive à cette date sur PC, consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le titre de Team Cherry entrera également dans le catalogue du Game Pass, à ce moment-là.
commentaire (0)