Hollow Knight: Silksong : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie d'Hollow Knight: Silksong, afin d'être prêt pour son lancement.

Heure de sortie d'Hollow Knight: Silksong en France sur consoles et PC

Hollow Knight: Silksong est l'un des jeux les plus attendus de 2025.

Four days until release! Hollow Knight: Silksong will be available on 4th September.



Release times:

7AM PT | 10AM ET | 4PM CEST | 11PM JST



Game price:

USD $19.99 | EUR €19.99 | JPY ¥2300 pic.twitter.com/JeDmozItpX — Team Cherry (@TeamCherryGames) September 1, 2025

Prétéléchargement d'Hollow Knight: Silksong

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Un accès anticipé pour Hollow Knight: Silksong ?

Prévu pour le début du mois de septembre 2025,, qui est la suite directe d'Hollow Knight, sorti en 2017, est considéré comme un metroidvania, développé et édité par Team Cherry. De (très) nombreux joueurs et joueuses attendent avec impatience la sortie de ce nouvel opus, qui nous permettra d'incarner Hornet. D'ailleurs, si vous en faites partie, sachez que nous vous précisons, sur PC ainsi que sur consoles, afin que vous puissiez le lancer dès que possible.Avant tout, rappelons qu'débarque le 4 septembre 2025 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Grâce à une récente publication de Team Cherry sur son compte Twitter/X, nous connaissonsAinsi,. De ce fait, il sera possible de se plonger dans les aventures d'Hornet dans l'après-midi du jeudi 4 septembre prochain.Au moment où nous écrivons ces lignes, Team Cherry n'a pas précisé sisera disponible en prétéléchargement, avant sa sortie. Il y a de grandes chances que cela ne soit pas le cas. Toutefois, selon les informations partagées sur la page Steam du soft, seulement 8 Go d'espace disque disponible sont demandés pour installersur PC.Dans la même idée, il n'est pas possible de jouer àen avance. Tous les joueurs et les joueuses, peu importe la plateforme utilisée, le découvriront donc en même temps, soit le 4 septembre dans la journée,Dans tous les cas, rendez-vous dans l'après-midi du 4 septembre 2025 pour lancer et découvrir, qui est sans conteste l'un des jeux les plus attendus de cette année. Rappelons, à ce sujet, quearrive à cette date sur PC, consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le titre de Team Cherry entrera également dans le catalogue du Game Pass, à ce moment-là.