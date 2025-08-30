Hollow Knight: Silksong : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 août 2025 à 16h00
Retrouvez toutes les informations clés à savoir à propos d'Hollow Knight: Silksong, le metroidvania de Team Cherry.
Hollow Knight: Silksong : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement
Afin de vous préparer au mieux à la sortie du tout nouvel opus de la franchise Hollow Knight, de Team Cherry, voici un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir au sujet d'Hollow Knight: Silksong, notamment en ce qui concerne son gameplay, sa protagoniste, son histoire mais aussi les plateformes de jeu concernées.

Date de sortie d'Hollow Knight: Silksong

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C'est après de très longs mois d'attente que la communauté a pu prendre connaissance de la date de lancement du titre de Team Cherry. En effet, plusieurs années après sa toute première annonce, Hollow Knight: Silksong a dévoilé sa date de sortie au cours du mois d'août, et plus précisément via une annonce spéciale organisée par ses développeurs sur Youtube. Dans tous les cas, sachez qu'Hollow Knight: Silksong sort le 4 septembre 2025.

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Hollow Knight: Silksong ? 

Team Cherry a décidé de ne laisser personne de côté, étant donné qu'Hollow Knight: Silksong débarque, à la date indiquée précédemment, sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

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Remarquons, à ce sujet, qu'Hollow Knight: Silksong sera disponible dans le catalogue du Game Pass, dès sa sortie. Ce qui signifie que les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif audit service de Microsoft n'auront pas besoin de passer par la case achat pour découvrir l'opus Silksong.

Miniature vidéo

Hollow Knight: Silksong, qu'est-ce que c'est ?

Tout comme son aîné, qui est également rangé du côté des jeux d'action et d'aventure, Hollow Knight: Silksong est considéré comme un metroidvania. Comme précisé sur la page Steam du soft, Hollow Knight: Silksong est « la suite épique d'Hollow Knight ».
Hollow Knight: Silksong est la suite épique d'Hollow Knight, le jeu d'action et d'aventure primé. Aventurez-vous dans un nouveau royaume, découvrez de nouveaux pouvoirs, combattez des hordes d'insectes et de bêtes tout en révélant des secrets anciens directement liés à votre nature et à votre passé.

Qui est le personnage jouable d'Hollow Knight: Silksong ? 

hollow-knight-silksong-hornet-personnage-jouable Sur Hollow Knight: Silksong, les joueurs et les joueuses sont invités à incarner Hornet, qui est présente dans le premier opus et qui est décrite comme une « chasseresse redoutable » mais aussi comme la « princesse chevaleresse ». En ce qui concerne son arsenal dans Hollow Knight: Silksong, Hornet manie un aiguillon ainsi que du fil/de la soie, et ce, avec une grande agilité.
Hornet doit maîtriser une toute nouvelle série de mouvements puissants pour survivre. Elle lancera des attaques dévastatrices, apprendra d'incroyables techniques de soie et fabriquera des outils mortels afin de surmonter les défis du royaume.

Des détails sur le gameplay d'Hollow Knight: Silksong

Que ce soit sur la page Steam du soft ou dans la vidéo annonçant la date de sortie d'Hollow Knight: Silksong, Team Cherry a dit quelques mots concernant cette nouvelle entrée pour la franchise. Ainsi, sur Hollow Knight: Silksong, la communauté rencontrera plus de 200 ennemis et devra affronter plus de 40 boss légendaires. Fort heureusement, pour cela, nous pourrons compter sur de « puissants outils », selon les informations dévoilées.
Affrontez des héros mythiques et des monarques déchus dans des combats épiques qui décideront le sort du royaume.
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Team Cherry a, par ailleurs, précisé qu'Hollow Knight: Silksong proposera le mode « Âme d'acier », qui offrira une « nouvelle expérience intense », et ce, après avoir « conquis le royaume ». À ce propos, soulignons le fait que cet opus nous transportera à Pharloom, un « royaume déchu peuplé d'insectes » interconnecté, qui est « dans un style 2D traditionnel et artisanal ». Les joueurs et les joueuses peuvent, de ce faire, s'attendre à diverses zones, aux environnements différents : 
Explorez des cavernes verdoyantes, des villes dorées et des terres brumeuses lors de votre ascension jusqu'au sommet de la citadelle étincelante.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong débarque le 4 septembre 2025 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Le titre entrera, dès le jour de sa sortie, dans le Game Pass.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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