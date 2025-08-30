Hollow Knight: Silksong : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Retrouvez toutes les informations clés à savoir à propos d'Hollow Knight: Silksong, le metroidvania de Team Cherry.

Date de sortie d'Hollow Knight: Silksong

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Hollow Knight: Silksong ?

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Hollow Knight: Silksong, qu'est-ce que c'est ?

Hollow Knight: Silksong est la suite épique d'Hollow Knight, le jeu d'action et d'aventure primé. Aventurez-vous dans un nouveau royaume, découvrez de nouveaux pouvoirs, combattez des hordes d'insectes et de bêtes tout en révélant des secrets anciens directement liés à votre nature et à votre passé.

Qui est le personnage jouable d'Hollow Knight: Silksong ?

Hornet doit maîtriser une toute nouvelle série de mouvements puissants pour survivre. Elle lancera des attaques dévastatrices, apprendra d'incroyables techniques de soie et fabriquera des outils mortels afin de surmonter les défis du royaume.

Des détails sur le gameplay d'Hollow Knight: Silksong

Affrontez des héros mythiques et des monarques déchus dans des combats épiques qui décideront le sort du royaume.

Explorez des cavernes verdoyantes, des villes dorées et des terres brumeuses lors de votre ascension jusqu'au sommet de la citadelle étincelante.

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Afin de vous préparer au mieux à la sortie du tout nouvel opus de la franchise Hollow Knight, de Team Cherry, voici, notamment en ce qui concerne son gameplay, sa protagoniste, son histoire mais aussi les plateformes de jeu concernées.C'est après de très longs mois d'attente que la communauté a pu prendre connaissance de la date de lancement du titre de Team Cherry. En effet, plusieurs années après sa toute première annonce,a dévoilé sa date de sortie au cours du mois d'août, et plus précisément via une annonce spéciale organisée par ses développeurs sur Youtube. Dans tous les cas, sachez qu'Team Cherry a décidé de ne laisser personne de côté, étant donné qu'Remarquons, à ce sujet, qu'sera disponible dans le catalogue du Game Pass, dès sa sortie. Ce qui signifie que les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif audit service de Microsoft n'auront pas besoin de passer par la case achat pour découvrir l'opusTout comme son aîné, qui est également rangé du côté des jeux d'action et d'aventure,. Comme précisé sur la page Steam du soft,est « la suite épique d'Hollow Knight ».Sur, qui est présente dans le premier opus et qui est décrite comme une « chasseresse redoutable » mais aussi comme la « princesse chevaleresse ». En ce qui concerne son arsenal, et ce, avec une grande agilité.Que ce soit sur la page Steam du soft ou dans la vidéo annonçant la date de sortie d', Team Cherry a dit quelques mots concernant cette nouvelle entrée pour la franchise. Ainsi,. Fort heureusement, pour cela, nous pourrons compter sur de « puissants outils », selon les informations dévoilées.Team Cherry a, par ailleurs, précisé qu', qui offrira une « nouvelle expérience intense », et ce, après avoir « conquis le royaume ». À ce propos, soulignons le fait que, un « royaume déchu peuplé d'insectes » interconnecté, qui est « dans un style 2D traditionnel et artisanal ». Les joueurs et les joueuses peuvent, de ce faire, s'attendre à diverses zones, aux environnements différents :Rappelons, en guise de conclusion, qu'débarque le 4 septembre 2025 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Le titre entrera, dès le jour de sa sortie, dans le Game Pass.