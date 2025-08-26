Hollow Knight: Silksong fait peur à la concurrence, un autre jeu reporté

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?
De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence d'Hollow Knight: Silksong dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Demonschool devait sortir le 3 septembre, mais après mûre réflexion de notre part, nous avons pris la décision de reporter la sortie du jeu au mercredi 19 novembre 2025.
Après 11 ans d'expérience en tant qu'éditeur indépendant, nous, chez Ysbryd Games, sommes raisonnablement qualifiés pour dire que n'importe quelle période de 2025, dans l'ensemble, a été ou sera aussi impitoyable que possible en matière de conditions de marché pour la sortie d'un jeu. Et c'est encore plus cruel de découvrir, avec si peu de préavis, que Hollow Knight: Silksong sortira juste un jour après la date de sortie initialement prévue pour Demonschool.
Nous devons garder à l'esprit que donner de la visibilité à Demonschool est notre objectif principal. Ainsi, l'équipe de Ysbryd pense fermement que nous ne rendrions pas service à notre jeu en nous aventurant dans des eaux que nous voyons clairement comme dangereuses. Si septembre doit être le moment de Silksong, alors nous devons choisir un autre moment dans le calendrier pour offrir à Demonschool sa propre fenêtre de visibilité, afin qu'il puisse être vu et évoqué de manière significative.
Important news about our upcoming tactics RPG, Demonschool from @necrosoftgames.com! We're delaying it to Nov 19, for exactly the reason you're thinking! See ya then! 1/2— Ysbryd Games | Everdeep Aurora OUT NOW! (@ysbryd.net) 25 août 2025 à 19:22
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Notre plan initial était de sortir Aeterna Lucis en septembre. Mais après l'annonce de Silksong, nous sommes pleinement conscients que notre jeu n'aurait pas la visibilité qu'il mérite. Entrer en concurrence avec un tel phénomène serait injuste pour notre équipe et pour la communauté qui attend cette aventure dans les meilleures conditions possibles.
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commentaire (1)
Jamais entendu parler de ce jeu mdr à croire c'est gta 6 le truc