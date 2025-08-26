Hollow Knight: Silksong fait peur à la concurrence, un autre jeu reporté

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 août 2025 à 11h42
L'ombre d'Hollow Knight: Silksong plane sur l'industrie, depuis la révélation de sa date de sortie, à tel point qu'un autre jeu a été reporté.
Hollow Knight: Silksong fait peur à la concurrence, un autre jeu reporté
Depuis que Team Cherry a dévoilé, pour le plus grand bonheur des fans, la date de sortie d'Hollow Knight: Silksong, plusieurs studios de développement et éditeurs ont réagi et ont, ainsi, repoussé la sortie de leur prochain jeu. Après Aeterna Lucis, c'est Demonschool qui retarde son lancement, pour éviter d'être dans la même période de sortie que Silksong.

Une nouvelle victime dû à la sortie d'Hollow Knight: Silksong

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En effet, via une publication sur Bluesky, l'éditeur Ysbryd Games a annoncé que le RPG tactique Demonschool est reporté : initialement prévu pour le 3 septembre de cette année 2025, le titre arrivera finalement le 19 novembre prochain. La raison ? Hollow Knight: Silksong arrive le 4 septembre, ce qui pourrait donc entacher la visibilité et le lancement de Demonschool. D'ailleurs, l'éditeur ne s'en cache pas : 
Demonschool devait sortir le 3 septembre, mais après mûre réflexion de notre part, nous avons pris la décision de reporter la sortie du jeu au mercredi 19 novembre 2025.

Après 11 ans d'expérience en tant qu'éditeur indépendant, nous, chez Ysbryd Games, sommes raisonnablement qualifiés pour dire que n'importe quelle période de 2025, dans l'ensemble, a été ou sera aussi impitoyable que possible en matière de conditions de marché pour la sortie d'un jeu. Et c'est encore plus cruel de découvrir, avec si peu de préavis, que Hollow Knight: Silksong sortira juste un jour après la date de sortie initialement prévue pour Demonschool.

Nous devons garder à l'esprit que donner de la visibilité à Demonschool est notre objectif principal. Ainsi, l'équipe de Ysbryd pense fermement que nous ne rendrions pas service à notre jeu en nous aventurant dans des eaux que nous voyons clairement comme dangereuses. Si septembre doit être le moment de Silksong, alors nous devons choisir un autre moment dans le calendrier pour offrir à Demonschool sa propre fenêtre de visibilité, afin qu'il puisse être vu et évoqué de manière significative.

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Une décision plutôt lucide, qui servira très probablement à Demonschool. Comme dit précédemment, il ne s'agit pas du seul jeu à avoir été repoussé en raison d'Hollow Knight: Silksong.

Important news about our upcoming tactics RPG, Demonschool from @necrosoftgames.com! We're delaying it to Nov 19, for exactly the reason you're thinking! See ya then! 1/2

[image or embed]

— Ysbryd Games | Everdeep Aurora OUT NOW! (@ysbryd.net) 25 août 2025 à 19:22

Aeterna Lucis également repoussé à cause de Silksong

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Très peu de temps après l'annonce de la date de sortie d'Hollow Knight: Silksong, soit le lendemain pour être plus précis, le studio Aeternum Games Studios avait également indiqué qu'Aeterna Lucis était repoussé. Là encore, les développeurs expliquent que ce report est dû à l'arrivée de Silksong
Notre plan initial était de sortir Aeterna Lucis en septembre. Mais après l'annonce de Silksong, nous sommes pleinement conscients que notre jeu n'aurait pas la visibilité qu'il mérite. Entrer en concurrence avec un tel phénomène serait injuste pour notre équipe et pour la communauté qui attend cette aventure dans les meilleures conditions possibles.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Skill quoi ? (invité) Le 31/08/2025 à 17:43

Jamais entendu parler de ce jeu mdr à croire c'est gta 6 le truc