Hollow Knight: Silksong fait une victime, un jeu reporte sa sortie pour éviter la concurrence

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 août 2025 à 18h20
À peine la date de sortie de Hollow Knight: Silksong annoncée, un premier jeu préfère déjà décaler son lancement, lequel était prévu pour septembre. Il n'est plus attendu avant 2026.
Hollow Knight: Silksong fait une victime, un jeu reporte sa sortie pour éviter la concurrence
La révélation de la date de sortie de Hollow Knight: Silksong a secoué l'industrie. Attendu depuis des années, le successeur du jeu culte de Team Cherry débarquera en septembre, et certains studios n'ont pas tardé à réagir. Parmi eux, les créateurs d'Aeterna Lucis, le sutdio Aeternum Game Studios, ont annoncé repousser leur lancement, initialement prévu le même mois, à une date désormais fixée en 2026.

Une décision assumée par les développeurs

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Dans un communiqué, le studio explique que ce report est en grande partie lié à l'arrivée de Silksong, dont la notoriété risque d'éclipser leur projet.
Notre plan initial était de sortir Aeterna Lucis en septembre. Mais après l'annonce de Silksong, nous sommes pleinement conscients que notre jeu n'aurait pas la visibilité qu'il mérite. Entrer en concurrence avec un tel phénomène serait injuste pour notre équipe et pour la communauté qui attend cette aventure dans les meilleures conditions possibles.
Néanmoins, nous avons avant tout ici affaire à un joli coup marketing, puisque si Silksong constitue la principale raison évoquée, les développeurs soulignent également des contraintes techniques : tous les kits de développement nécessaires pour les plateformes de nouvelle génération n'étaient pas encore disponibles. Le studio préfère donc prendre son temps afin de livrer une version aboutie sur PC, PlayStation et Xbox. Ainsi, même si Hollow Knight: Silksong n'était pas sorti en septembre, Aeterna Lucis aurait été reporté.

Miniature vidéo

Silksong, l'ombre écrasante

Ce report illustre surtout l'aura gigantesque entourant Silksong. Attendu depuis 2019, chaque annonce liée au projet monopolise l'attention médiatique et communautaire. Peu de titres, surtout indépendants, peuvent espérer rivaliser avec son lancement. Pour Aeterna Lucis, se décaler en 2026 apparaît donc comme une décision pragmatique, garantissant au jeu une sortie plus visible.

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Pour ce qui est de Hollow Knight: Silksong, sa date de sortie est programmée pour le 4 septembre prochain, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Avec, en prime, un lancement day one dans le Game Pass.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Groute (invité) Le 22/08/2025 à 18:37

Beau coup marketing même si tout le monde va oublier ce jeu (je parle de silksong)