Hollow Knight: Silksong fait une victime, un jeu reporte sa sortie pour éviter la concurrence

À peine la date de sortie de Hollow Knight: Silksong annoncée, un premier jeu préfère déjà décaler son lancement, lequel était prévu pour septembre. Il n'est plus attendu avant 2026.

Une décision assumée par les développeurs

Notre plan initial était de sortir Aeterna Lucis en septembre. Mais après l'annonce de Silksong, nous sommes pleinement conscients que notre jeu n'aurait pas la visibilité qu'il mérite. Entrer en concurrence avec un tel phénomène serait injuste pour notre équipe et pour la communauté qui attend cette aventure dans les meilleures conditions possibles.

Silksong, l'ombre écrasante

La révélation de la date de sortie dea secoué l'industrie. Attendu depuis des années, le successeur du jeu culte de Team Cherry débarquera en septembre, et certains studios n'ont pas tardé à réagir. Parmi eux, les créateurs d', le sutdio Aeternum Game Studios,ont annoncé repousser leur lancement, initialement prévu le même mois, à une date désormais fixée enDans un communiqué, le studio explique que ce report est en grande partie lié à l'arrivée de Silksong, dont la notoriété risque d'éclipser leur projet.Néanmoins, nous avons avant tout ici affaire à un joli coup marketing, puisque si Silksong constitue la principale raison évoquée, les développeurs soulignent également des contraintes techniques : tous les kits de développement nécessaires pour les plateformes de nouvelle génération n'étaient pas encore disponibles. Le studio préfère donc prendre son temps afin de livrer une version aboutie sur PC, PlayStation et Xbox. Ainsi, même sin'était pas sorti en septembre, Aeterna Lucis aurait été reporté.Ce report illustre surtout. Attendu depuis 2019, chaque annonce liée au projet monopolise l'attention médiatique et communautaire. Peu de titres, surtout indépendants, peuvent espérer rivaliser avec son lancement. Pour Aeterna Lucis, se décaler en 2026 apparaît donc comme une décision pragmatique, garantissant au jeu une sortie plus visible.Pour ce qui est de, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Avec, en prime, un lancement day one dans le Game Pass.