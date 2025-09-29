Hollow Knight: Silksong est trop facile ? Doublez le nombre de boss grâce à ce mod

Si vous souhaitez pimenter votre aventure sur Hollow Knight: Silksong, un mod vous permet de doubler le nombre de boss.
Depuis la sortie d'Hollow Knight: Silksong
, qui remonte au début du mois de septembre 2025, de nombreuses personnes ont sorti des mods, facilitant l'expérience aux côtés d'Hornet dans le royaume de Pharloom. Toutefois, un moddeur a décidé de prendre la tangente en proposant un mod doublant le nombre de boss sur Silksong
.
Deux fois plus de boss sur Silksong avec un mod
En effet, eniac-mod met à la disposition des joueurs et des joueuses évoluant sur PC un mod bien particulier, soit Skong Boss Doubler, pour Hollow Knight: Silksong : celui-ci double le nombre de boss
. Comprenez par là, qu'en installant ce mod, vous n'affronterez pas un seul Dernier Juge, mais bien deux, par exemple. Autant dire que ce mod s'adresse principalement à celles et ceux qui veulent un défi de taille, soit bien plus corsé que celui déjà implanté par Team Cherry.
Un défi déjà relevé par CrankyTemplar
Le YouTubeur CrankyTemplar, qui s'était déjà fait remarquer par le passé car il a réussi à affronter tous les boss d'Hollow Knight: Silksong sans subir un seul dégât, s'est prêté au jeu et a ainsi essayé le mod d'eniac-mod. Un essai, enregistré et disponible sur sa chaîne YouTube, qui s'est soldé sur une victoire pour CrankyTemplar
, mais qui montre surtout l'ampleur de ce challenge.
Des mods qui facilitent l'expérience Silksong
Comme nous vous le disions précédemment, différents mods, d'ores et déjà disponibles, permettent de rendre Hollow Knight: Silksong
un peu plus facile, notamment sur des points spécifiques. Certains se concentrent sur la suppression des doubles dégâts, l'affichage de la barre de vie des boss ou encore le fait d'équiper gratuitement la boussole (sans occuper un slot, donc).
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
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