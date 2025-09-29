Hollow Knight: Silksong est trop facile ? Doublez le nombre de boss grâce à ce mod

Si vous souhaitez pimenter votre aventure sur Hollow Knight: Silksong, un mod vous permet de doubler le nombre de boss.

Deux fois plus de boss sur Silksong avec un mod

Un défi déjà relevé par CrankyTemplar

Des mods qui facilitent l'expérience Silksong

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Depuis la sortie d', qui remonte au début du mois de septembre 2025, de nombreuses personnes ont sorti des mods, facilitant l'expérience aux côtés d'Hornet dans le royaume de Pharloom. Toutefois,En effet,. Comprenez par là, qu'en installant ce mod, vous n'affronterez pas un seul Dernier Juge, mais bien deux, par exemple. Autant dire que ce mod s'adresse principalement à celles et ceux qui veulent un défi de taille, soit bien plus corsé que celui déjà implanté par Team Cherry.Le YouTubeur CrankyTemplar, qui s'était déjà fait remarquer par le passé car il a réussi à affronter tous les boss d'Hollow Knight: Silksong sans subir un seul dégât, s'est prêté au jeu et a ainsi essayé le mod d'eniac-mod., mais qui montre surtout l'ampleur de ce challenge.Comme nous vous le disions précédemment, différents mods, d'ores et déjà disponibles, permettent de rendreun peu plus facile, notamment sur des points spécifiques. Certains se concentrent sur la suppression des doubles dégâts, l'affichage de la barre de vie des boss ou encore le fait d'équiper gratuitement la boussole (sans occuper un slot, donc).Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.