Hollow Knight: Silksong : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Les joueurs et les joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC d'Hollow Knight: Silksong avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.

Est-il possible de jouer à Hollow Knight: Silksong sur PC avec une manette ?

Disponible depuis le début du mois de septembre 2025,, qui est développé mais aussi édité par Team Cherry, est un metroidvania, qui nous invite à incarner Hornet. De nombreux joueurs et joueuses, appréciant le genre ou la franchise, comptent bien essayer le nouveau titre de Team Cherry.D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si le jeu prend en charge les contrôleurs et donc, plutôt qu'avec le clavier et la souris.Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse est positive :. Cette nouvelle devrait ravir tous les joueurs et les joueuses qui préfèrent utiliser un contrôleur pour ce genre de jeu.Remarquons, à ce propos, que Team Cherry a, notamment, partagé cette information sur la page Steam du soft. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart figurant dans la colonne de droite, nous pouvons lire la mention suivante : « Prise en charge complète des contrôleurs ».D'ailleurs, à cet endroit, l'équipe en charge du titre précise que les joueurs et les joueuses peuvent utiliser des manettes Xbox ou bien des manettes PlayStation. Les deux semblent, de ce fait, être prises en charge en Bluetooth ainsi qu'en filaire. Par ailleurs, remarquons que Team Cherry recommande à la communauté d'. Ainsi, si vous souhaitez, il vous suffit de brancher votre périphérique (et ce, selon les possibilités d'un point de vue connectique de celui-ci).Pour conclure, rappelons qu', qui est sorti le 4 septembre 2025, est à retrouver sur diverses plateformes, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le titre de Team Cherry figure également dans le catalogue du Game Pass.