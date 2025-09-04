L'attente est (enfin) terminée : Hollow Knight: Silksong, la suite d'Hollow Knight, est désormais disponible, sur la plupart des plateformes.

Hollow Knight: Silksong est disponible

Sur quelle(s) plateforme(s) trouver Hollow Knight: Silksong ?

Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer Hollow Knight: Silksong à moindre coût

Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié Hollow Knight attendaient avec une (très) grande impatience sa suite, à savoir. Annoncé il y a de cela plusieurs années maintenant, le nouveau metroidvania de Team Cherry,Effectivement,. La nouvelle production de Team Cherry est, pour être plus précis, sortie le 4 septembre 2025, à 16h (heure française). Soulignons, par ailleurs, le fait qu'est proposé à un prix des plus raisonnables sur les différents stores, soit à 19,99 € (c'est-à-dire 5 € de plus qu'Hollow Knight, à son lancement).Pour rappel,invite les joueurs et les joueuses à incarner Hornet, qui est présente dans le premier opus de la franchise, Hollow Knight. Décrite comme une « chasseresse redoutable » et « la princesse chevaleresse », Hornet manie un aiguillon ainsi que de la soie. Dans, la communauté devra arpenter le royaume de Pharloom et, dès lors, parvenir jusqu'au « sommet de la citadelle étincelante ». Évidemment, le périple sera semé d'embûches : d'après les informations partagées,proposera plus de 40 boss légendaires et plus de 200 ennemis.Pour, Team Cherry a décidé de le rendre accessible à la très grande majorité des joueurs et des joueuses. Ainsi,. En outre, remarquons que le titre figure dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass (sur Cloud, Console et PC, via Game Pass Ultimate et PC Game Pass), et ce, depuis son lancement., sur diverses plateformes de jeu.