L'attente est (enfin) terminée : Hollow Knight: Silksong, la suite d'Hollow Knight, est désormais disponible, sur la plupart des plateformes.
Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié Hollow Knight attendaient avec une (très) grande impatience sa suite, à savoir Hollow Knight: Silksong
. Annoncé il y a de cela plusieurs années maintenant, le nouveau metroidvania de Team Cherry, Hollow Knight: Silksong, est à présent disponible
.
Hollow Knight: Silksong est disponible
Effectivement, Hollow Knight: Silksong est désormais disponible, et ce, sur diverses plateformes de jeu
. La nouvelle production de Team Cherry est, pour être plus précis, sortie le 4 septembre 2025, à 16h (heure française). Soulignons, par ailleurs, le fait qu'Hollow Knight: Silksong
est proposé à un prix des plus raisonnables sur les différents stores, soit à 19,99 € (c'est-à-dire 5 € de plus qu'Hollow Knight, à son lancement).
Pour rappel, Hollow Knight: Silksong
invite les joueurs et les joueuses à incarner Hornet, qui est présente dans le premier opus de la franchise, Hollow Knight. Décrite comme une « chasseresse redoutable
» et « la princesse chevaleresse
», Hornet manie un aiguillon ainsi que de la soie. Dans Silksong
, la communauté devra arpenter le royaume de Pharloom et, dès lors, parvenir jusqu'au « sommet de la citadelle étincelante
». Évidemment, le périple sera semé d'embûches : d'après les informations partagées, Hollow Knight: Silksong
proposera plus de 40 boss légendaires et plus de 200 ennemis.
Sur quelle(s) plateforme(s) trouver Hollow Knight: Silksong ?
Pour Hollow Knight: Silksong
, Team Cherry a décidé de le rendre accessible à la très grande majorité des joueurs et des joueuses. Ainsi, Hollow Knight: Silksong est disponible sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC
. En outre, remarquons que le titre figure dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass (sur Cloud, Console et PC, via Game Pass Ultimate et PC Game Pass), et ce, depuis son lancement.
Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer Hollow Knight: Silksong à moindre coût
, sur diverses plateformes de jeu.
commentaires (3)
Pourquoi hollow knight silksong n'est pas disponible sur PlayStation !!!!! J'en ai marre je voulais jouer avant de travailler 😭😭
malgré les problèmes sur steam je l'ai enfin !!!! c'était mon premier jeu sur ps4 à l'époque la nostalgie olala merci team cherry
Vachement disponible sur le psn...