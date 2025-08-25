Hollow Knight: Silksong : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Hollow Knight: Silksong.

Configurations PC Hollow Knight: Silksong

Les détails des configuration minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation (OS) Windows 10 version 21H1 ou supérieur Windows 10 version 21H1 ou supérieur Processeur (CPU) Intel Core i3-3240 ou AMD FX-4300 Intel Core i5-3470 Mémoire (RAM) 4 Go 8 Go Carte graphique (GPU) NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1 Go) ou Radeon HD 7750 (1 Go) NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 Go) ou Radeon R9 380 (2 Go) DirectX Version 10 Version 10 Stockage requis 8 Go d'espace libre 8 Go d'espace libre

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Comme vous le savez probablement déjà,, qui est la suite du premier opus sorti en 2017, doit débarquer au début du mois de septembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC. Comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d', sachez que 4 Go de mémoire vive sont demandés pour la configuration minimale, contre 8 Go pour celle dite « recommandée ». En outre, le studio de développement a précisé que les joueurs et les joueuses doivent posséder 8 Go d'espace disque disponible pour installer et jouer àPour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.En guise de conclusion, rappelons qu'arrive le 4 septembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Sachez également que le titre de Team Cherry entrera, dès son lancement, dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass.