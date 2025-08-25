Hollow Knight: Silksong : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Hollow Knight: Silksong.
Comme vous le savez probablement déjà, Hollow Knight: Silksong
, qui est la suite du premier opus sorti en 2017, doit débarquer au début du mois de septembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC. Comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Hollow Knight: Silksong
.
Configurations PC Hollow Knight: Silksong
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d'Hollow Knight: Silksong
, sachez que 4 Go de mémoire vive sont demandés pour la configuration minimale, contre 8 Go pour celle dite « recommandée ». En outre, le studio de développement a précisé que les joueurs et les joueuses doivent posséder 8 Go d'espace disque disponible pour installer et jouer à Hollow Knight: Silksong
.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC d'Hollow Knight: Silksong
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configuration minimale et recommandée
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|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation (OS)
|Windows 10 version 21H1 ou supérieur
|Windows 10 version 21H1 ou supérieur
|Processeur (CPU)
|Intel Core i3-3240 ou AMD FX-4300
|Intel Core i5-3470
|Mémoire (RAM)
|4 Go
|8 Go
|Carte graphique (GPU)
|NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1 Go) ou Radeon HD 7750 (1 Go)
|NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 Go) ou Radeon R9 380 (2 Go)
|DirectX
|Version 10
|Version 10
|Stockage requis
|8 Go d'espace libre
|8 Go d'espace libre
En guise de conclusion, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong
arrive le 4 septembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Sachez également que le titre de Team Cherry entrera, dès son lancement, dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass.
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