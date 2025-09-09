Hollow Knight: Silksong : Combien d'actes sont disponibles ?

Retrouvez toutes les informations concernant le nombre d'actes disponibles sur Hollow Knight: Silksong, le metroidvania de Team Cherry.

Nombre d'actes sur Hollow Knight: Silksong

Nombre d'actes sur Hollow Knight: Silksong → 3.

Des détails sur les actes de Silksong (potentiel spoiler) D'après les différents retours, l'acte 3 de Silksong serait optionnel, étant donné qu'il serait possible de terminer le jeu lors du deuxième. Toutefois, le dernier acte, qui nécessite de remplir certaines conditions, offrirait la vraie fin d'Hollow Knight: Silksong.

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Après plusieurs années d'attente, le nouveau metroidvania, ainsi que le nouvel opus de la licence Hollow Knight, de Team Cherry, à savoir, est arrivé, pour le plus grand bonheur des joueurs et des joueuses. Disponible depuis le début du mois de septembre 2025, de nombreuses personnes se sont lancées ou comptent se plonger dans cette nouvelle aventure aux côtés d'Hornet. D'ailleurs, certains d'entre elles s'interrogent à propos duAvoir des informations au sujet dud'un jeu est une statistique plutôt intéressante. Effectivement, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, ainsi, avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir. De ce fait, la communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel titre.Dans le cas du metroidvania de Team Cherry, sachez qu'. Durant chaque acte, les joueurs et les joueuses ont la possibilité d'explorer diverses zones du royaume de Pharloom, de récupérer des capacités et des équipements mais surtout d'affronter divers boss coriaces.Remarquons qu'il est difficile d'estimer combien d'heures vous allez passer dans un acte avant de le boucler. Cela va, par exemple, dépendre du temps que vous allouerez à l'exploration et du temps que vous passerez sur les boss. Néanmoins, vous pouvez retrouver une estimation quant à la durée de vie d'Hollow Knight: Silksong dans notre guide dédié.En guise de conclusion, rappelons qu'est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.