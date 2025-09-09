Hollow Knight: Silksong : Combien d'actes sont disponibles ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 septembre 2025 à 17h16
Retrouvez toutes les informations concernant le nombre d'actes disponibles sur Hollow Knight: Silksong, le metroidvania de Team Cherry.
Hollow Knight: Silksong : Combien d'actes sont disponibles ?
Après plusieurs années d'attente, le nouveau metroidvania, ainsi que le nouvel opus de la licence Hollow Knight, de Team Cherry, à savoir Hollow Knight: Silksong, est arrivé, pour le plus grand bonheur des joueurs et des joueuses. Disponible depuis le début du mois de septembre 2025, de nombreuses personnes se sont lancées ou comptent se plonger dans cette nouvelle aventure aux côtés d'Hornet. D'ailleurs, certains d'entre elles s'interrogent à propos du nombre d'actes disponibles sur Hollow Knight: Silksong.

Nombre d'actes sur Hollow Knight: Silksong

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Avoir des informations au sujet du nombre total de chapitres ou d'actes d'un jeu est une statistique plutôt intéressante. Effectivement, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, ainsi, avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir. De ce fait, la communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel titre.

Dans le cas du metroidvania de Team Cherry, sachez qu'Hollow Knight: Silksong propose 3 actes au total. Durant chaque acte, les joueurs et les joueuses ont la possibilité d'explorer diverses zones du royaume de Pharloom, de récupérer des capacités et des équipements mais surtout d'affronter divers boss coriaces. 
  • Nombre d'actes sur Hollow Knight: Silksong → 3.
Des détails sur les actes de Silksong (potentiel spoiler)D'après les différents retours, l'acte 3 de Silksong serait optionnel, étant donné qu'il serait possible de terminer le jeu lors du deuxième. Toutefois, le dernier acte, qui nécessite de remplir certaines conditions, offrirait la vraie fin d'Hollow Knight: Silksong.

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Remarquons qu'il est difficile d'estimer combien d'heures vous allez passer dans un acte avant de le boucler. Cela va, par exemple, dépendre du temps que vous allouerez à l'exploration et du temps que vous passerez sur les boss. Néanmoins, vous pouvez retrouver une estimation quant à la durée de vie d'Hollow Knight: Silksong dans notre guide dédié.

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En guise de conclusion, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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