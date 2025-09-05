Durée de vie Hollow Knight: Silksong : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations à connaître à propos de la durée de vie d'Hollow Knight: Silksong, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer le deuxième opus de la célèbre franchise de Team Cherry.

Durée de vie d'Hollow Knight: Silksong

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Combien d'heures pour terminer Hollow Knight: Silksong ?

Terminer l'histoire/la quête principale → Environ 35-40 heures

→ Environ 35-40 heures Terminer l'histoire principale et faire de l'annexe → Plus de 50 heures

→ Plus de 50 heures Terminer Hollow Knight: Silksong à 100 % → Plus de 60 heures

Disponible depuis le début du mois de septembre 2025, et ce, sur la plupart des plateformes de jeu,est un metroidvania et plus précisément la suite du premier titre de la fameuse licence de Team Cherry, Hollow Knight. De (très) nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans les aventures d'Hornet, se déroulant dans le royaume de Pharloom. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandentdépend, comme vous vous en doutez, de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur, vous passerez nécessairement plus de temps sur le titre de Team Cherry qu'une personne ne désirant que finir l'histoire/quête principale.Par ailleurs, le nombre d'heures peut varier d'une personne à une autre, notamment en raison du temps passé à éliminer les différents boss du jeu. Il se peut que certains d'entre eux vous donnent du fil à retordre et donc que les battre vous demandent ainsi plusieurs, voire de nombreuses, minutes. En effet, comme vous le savez probablement déjà,propose une certaine difficulté. En outre, il se peut que vous passiez plus de temps à explorer une zone qu'une autre personne.Cependant, grâce à notre expérience personnelle sur le titre de Team Cherry et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation en ce qui concerne, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le jeu avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus simple et plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire/la quête principale, terminer le scénario et faire du secondaire/de l'annexe/de l'exploration, mais aussi atteindre le 100 %.Comme vous pourrez le constater,est plutôt correcte. À titre de comparaison, sachez qu'il faut environ 25-30 heures pour finir l'histoire principale d'Hollow Knight et près de 60 heures pour le terminer à 100 %.Rappelons, en guise de conclusion, qu', qui est sorti le 4 septembre 2025, est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.