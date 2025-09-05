Hollow Knight: Silksong : La liste complète des trophées et des succès

Hollow Knight: Silksong dispose de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour décrocher son Platine ou bien son 100 %. Nous vous dévoilons la liste complète.

Liste des trophées et succès d'Hollow Knight: Silksong

Équipé → Obtenir votre premier outil.

→ Obtenir votre premier outil. Tissé → Tissé sa première compétence de soie.

→ Tissé sa première compétence de soie. Exaucé → Exaucer son premier souhait.

→ Exaucer son premier souhait. Restauré → Obtenir 2 fragments de bobine.

→ Obtenir 2 fragments de bobine. Chasseur enthousiaste → Exaucer le souhait de Nuu.

→ Exaucer le souhait de Nuu. Harmonieux → Apprendre la mélotrine de la citadelle.

→ Apprendre la mélotrine de la citadelle. Habitant → Obtenir son propre clochetoit.

→ Obtenir son propre clochetoit. Tragédien → Vaincre Trobbio.

→ Vaincre Trobbio. Dernière Danse → Vaincre le Duo-Mécanique.

→ Vaincre le Duo-Mécanique. Fanatique → Vaincre Veuve.

→ Vaincre Veuve. Bienvenue à Pharloom → Vaincre Lace dans les Quais Profonds.

→ Vaincre Lace dans les Quais Profonds. Libéré → Vaincre la bête des cloches.

→ Vaincre la bête des cloches. Chercheur de puces → Sauver la moitié des puces perdues de Pharloom.

→ Sauver la moitié des puces perdues de Pharloom. Chevaleresse blanche → Vaincre Lace dans le Berceau.

→ Vaincre Lace dans le Berceau. Transporté → Ouvrir toutes les stations ventrica de la citadelle.

→ Ouvrir toutes les stations ventrica de la citadelle. Acquis → Obtenir son premier emblème.

→ Obtenir son premier emblème. Protégé → Obtenir 4 fragments de masque.

→ Obtenir 4 fragments de masque. Connecté → Ouvrir toutes les clochesvoies de Pharloom.

→ Ouvrir toutes les clochesvoies de Pharloom. Fin de la piste → Exaucer le souhait de Shakra.

→ Exaucer le souhait de Shakra. Glouton → Rassasier le Grand Gourmand.

→ Rassasier le Grand Gourmand. Reine tisserande → Vaincre la mère supérieure Soie et tisser sa puissance.

→ Vaincre la mère supérieure Soie et tisser sa puissance. Attrape-âme → Vaincre la mère supérieure Soie et l'emprisonner avec l'Attrape-âme.

→ Vaincre la mère supérieure Soie et l'emprisonner avec l'Attrape-âme. Agrandi → Obtenir tous les fragments de bobine.

→ Obtenir tous les fragments de bobine. Juge → Vaincre la dernière juge.

→ Vaincre la dernière juge. Serviteur → Vaincre Quatrième Chorale.

→ Vaincre Quatrième Chorale. Âme d'acier → Terminer le jeu en mode âme d'acier.

→ Terminer le jeu en mode âme d'acier. Sœur des Abysses → Vaincre Lace déchue et libérer Pharloom.

→ Vaincre Lace déchue et libérer Pharloom. Achèvement rapide → Atteindre 100 % de complétion du jeu et terminer le jeu en moins de 30 heures.

→ Atteindre 100 % de complétion du jeu et terminer le jeu en moins de 30 heures. Fil des âges → Exaucer le souhait de l'Héraut.

→ Exaucer le souhait de l'Héraut. Souvenir → Obtenir la flore éternelle à partir d'un souvenir lointain.

→ Obtenir la flore éternelle à partir d'un souvenir lointain. Achèvement → Atteindre 100 % de complétion du jeu et terminer le jeu.

→ Atteindre 100 % de complétion du jeu et terminer le jeu. Speedrunner → Terminer le jeu en moins de 5 heures.

→ Terminer le jeu en moins de 5 heures. Tissage → Tissé toutes les compétences de soie.

→ Tissé toutes les compétences de soie. Absorbé → Obtenir tous les emblèmes.

→ Obtenir tous les emblèmes. Entrelacés → Se lier avec Eva.

→ Se lier avec Eva. Arsenal → Obtenir tous les outils

→ Obtenir tous les outils Masqué → Obtenir tous les fragments de masque.

→ Obtenir tous les fragments de masque. Régénéré → Obtenir tous les cœurs de soie.

→ Obtenir tous les cœurs de soie. Cartographe → Obtenir une carte de chaque région.

→ Obtenir une carte de chaque région. L'ami des puces → Sauver toutes les puces perdues de Pharloom et recevoir leur dernière récompense.

→ Sauver toutes les puces perdues de Pharloom et recevoir leur dernière récompense. Véritable chasseur → Recevoir le souvenir du chasseur.

→ Recevoir le souvenir du chasseur. Cœur d'acier → Atteindre 100 % de complétion du jeu et terminer le jeu en mode âme d'acier.

Hérétique → (Masqué)

→ (Masqué) Unifié → (Masqué)

→ (Masqué) Fantôme gris → (Masqué)

→ (Masqué) Enfant tourmenté → (Masqué)

→ (Masqué) Duel Mortel → (Masqué)

→ (Masqué) L'Appel du héros → (Masqué)

→ (Masqué) Larmenteur → (Masqué)

→ (Masqué) Diva → (Masqué)

→ (Masqué) Graine → (Masqué)

→ (Masqué) Tyran → (Masqué)

Comme un très grand nombre de jeux,. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le Platine ou bien le 100 % du titre de Team Cherry doivent impérativement la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. Dans ce qui suit, nous vous partageonsAfin d'obtenir le 100 % ou bien Platine d', qui est intitulé « Cœur de Pharloom », les joueurs et les joueuses doivent progresser dans les aventures d'Hornet, et donc la quête/l'histoire principale, mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici(il y en a 34 sur PlayStation et 52 sur PC - attention, certains intitulés pourraient vous spoiler) :Certainsont masqué leur description. Les voici :Rappelons, en guise de conclusion, qu', qui est sorti le 4 septembre 2025, est à retrouver sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Le titre figure également dans le catalogue du Game Pass.