Hollow Knight: Silksong : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 septembre 2025 à 10h34
Hollow Knight: Silksong dispose de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour décrocher son Platine ou bien son 100 %. Nous vous dévoilons la liste complète.
Hollow Knight: Silksong : La liste complète des trophées et des succès
Comme un très grand nombre de jeux, Hollow Knight: Silksong propose une liste de trophées et de succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le Platine ou bien le 100 % du titre de Team Cherry doivent impérativement la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. Dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès d'Hollow Knight: Silksong.

Liste des trophées et succès d'Hollow Knight: Silksong

hollow-knight-silksong-hornet
Afin d'obtenir le 100 % ou bien Platine d'Hollow Knight: Silksong, qui est intitulé « Cœur de Pharloom », les joueurs et les joueuses doivent progresser dans les aventures d'Hornet, et donc la quête/l'histoire principale, mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès d'Hollow Knight: Silksong (il y en a 34 sur PlayStation et 52 sur PC - attention, certains intitulés pourraient vous spoiler) : 
  • Équipé → Obtenir votre premier outil.
  • Tissé → Tissé sa première compétence de soie.
  • Exaucé → Exaucer son premier souhait.
  • Restauré → Obtenir 2 fragments de bobine.
  • Chasseur enthousiaste → Exaucer le souhait de Nuu.
  • Harmonieux → Apprendre la mélotrine de la citadelle.
  • Habitant → Obtenir son propre clochetoit.
  • Tragédien → Vaincre Trobbio.
  • Dernière Danse → Vaincre le Duo-Mécanique.
  • Fanatique → Vaincre Veuve.
  • Bienvenue à Pharloom → Vaincre Lace dans les Quais Profonds.
  • Libéré → Vaincre la bête des cloches.
  • Chercheur de puces → Sauver la moitié des puces perdues de Pharloom.
  • Chevaleresse blanche → Vaincre Lace dans le Berceau.
  • Transporté → Ouvrir toutes les stations ventrica de la citadelle.
  • Acquis → Obtenir son premier emblème.
  • Protégé → Obtenir 4 fragments de masque.
  • Connecté → Ouvrir toutes les clochesvoies de Pharloom.
  • Fin de la piste → Exaucer le souhait de Shakra.
  • Glouton → Rassasier le Grand Gourmand.
  • Reine tisserande → Vaincre la mère supérieure Soie et tisser sa puissance.
  • Attrape-âme → Vaincre la mère supérieure Soie et l'emprisonner avec l'Attrape-âme.
  • Agrandi → Obtenir tous les fragments de bobine.
  • Juge → Vaincre la dernière juge.
  • Serviteur → Vaincre Quatrième Chorale.
  • Âme d'acier → Terminer le jeu en mode âme d'acier.
  • Sœur des Abysses → Vaincre Lace déchue et libérer Pharloom.
  • Achèvement rapide → Atteindre 100 % de complétion du jeu et terminer le jeu en moins de 30 heures.
  • Fil des âges → Exaucer le souhait de l'Héraut.
  • Souvenir → Obtenir la flore éternelle à partir d'un souvenir lointain.
  • Achèvement → Atteindre 100 % de complétion du jeu et terminer le jeu.
  • Speedrunner → Terminer le jeu en moins de 5 heures.
  • Tissage → Tissé toutes les compétences de soie.
  • Absorbé → Obtenir tous les emblèmes.
  • Entrelacés → Se lier avec Eva.
  • Arsenal → Obtenir tous les outils
  • Masqué → Obtenir tous les fragments de masque.
  • Régénéré → Obtenir tous les cœurs de soie.
  • Cartographe → Obtenir une carte de chaque région.
  • L'ami des puces → Sauver toutes les puces perdues de Pharloom et recevoir leur dernière récompense.
  • Véritable chasseur → Recevoir le souvenir du chasseur.
  • Cœur d'acier → Atteindre 100 % de complétion du jeu et terminer le jeu en mode âme d'acier.
Certains des trophées/succès de Silksong ont masqué leur description. Les voici : 
  • Hérétique → (Masqué)
  • Unifié → (Masqué)
  • Fantôme gris → (Masqué)
  • Enfant tourmenté → (Masqué)
  • Duel Mortel → (Masqué)
  • L'Appel du héros → (Masqué)
  • Larmenteur → (Masqué)
  • Diva → (Masqué)
  • Graine → (Masqué)
  • Tyran → (Masqué)
Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong, qui est sorti le 4 septembre 2025, est à retrouver sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Le titre figure également dans le catalogue du Game Pass.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?
Silksong 03 mars 2026

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?

De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence d'Hollow Knight: Silksong dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Les Steam Awards 2025 révèle le palmarès, avec son GOTY plutôt étonnant
Silksong 05 janvier 2026

Les Steam Awards 2025 révèle le palmarès, avec son GOTY plutôt étonnant

Les gagnants des Steam Awards 2025 ont été dévoilés, il y a peu de temps. Découvrez le palmarès complet de cette toute nouvelle édition.
Hollow Knight: Silksong annonce sa première extension, avec une belle surprise pour les fans du premier jeu
Silksong 16 décembre 2025

Hollow Knight: Silksong annonce sa première extension, avec une belle surprise pour les fans du premier jeu

Team Cherry a, récemment, indiqué qu'Hollow Knight: Silksong va prochainement se doter d'une première extension, alors qu'une surprise attend les joueurs et les joueuses d'Hollow Knight.

commentaire (0)