Hollow Knight: Silksong : La liste complète des trophées et des succès

Hollow Knight: Silksong dispose de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour décrocher son Platine ou bien son 100 %. Nous vous dévoilons la liste complète.
Comme un très grand nombre de jeux, Hollow Knight: Silksong propose une liste de trophées et de succès
. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le Platine ou bien le 100 % du titre de Team Cherry doivent impérativement la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. Dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès d'Hollow Knight: Silksong
.
Liste des trophées et succès d'Hollow Knight: Silksong
Afin d'obtenir le 100 % ou bien Platine d'Hollow Knight: Silksong
, qui est intitulé « Cœur de Pharloom », les joueurs et les joueuses doivent progresser dans les aventures d'Hornet, et donc la quête/l'histoire principale, mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès d'Hollow Knight: Silksong
(il y en a 34 sur PlayStation et 52 sur PC - attention, certains intitulés pourraient vous spoiler) :
- Équipé → Obtenir votre premier outil.
- Tissé → Tissé sa première compétence de soie.
- Exaucé → Exaucer son premier souhait.
- Restauré → Obtenir 2 fragments de bobine.
- Chasseur enthousiaste → Exaucer le souhait de Nuu.
- Harmonieux → Apprendre la mélotrine de la citadelle.
- Habitant → Obtenir son propre clochetoit.
- Tragédien → Vaincre Trobbio.
- Dernière Danse → Vaincre le Duo-Mécanique.
- Fanatique → Vaincre Veuve.
- Bienvenue à Pharloom → Vaincre Lace dans les Quais Profonds.
- Libéré → Vaincre la bête des cloches.
- Chercheur de puces → Sauver la moitié des puces perdues de Pharloom.
- Chevaleresse blanche → Vaincre Lace dans le Berceau.
- Transporté → Ouvrir toutes les stations ventrica de la citadelle.
- Acquis → Obtenir son premier emblème.
- Protégé → Obtenir 4 fragments de masque.
- Connecté → Ouvrir toutes les clochesvoies de Pharloom.
- Fin de la piste → Exaucer le souhait de Shakra.
- Glouton → Rassasier le Grand Gourmand.
- Reine tisserande → Vaincre la mère supérieure Soie et tisser sa puissance.
- Attrape-âme → Vaincre la mère supérieure Soie et l'emprisonner avec l'Attrape-âme.
- Agrandi → Obtenir tous les fragments de bobine.
- Juge → Vaincre la dernière juge.
- Serviteur → Vaincre Quatrième Chorale.
- Âme d'acier → Terminer le jeu en mode âme d'acier.
- Sœur des Abysses → Vaincre Lace déchue et libérer Pharloom.
- Achèvement rapide → Atteindre 100 % de complétion du jeu et terminer le jeu en moins de 30 heures.
- Fil des âges → Exaucer le souhait de l'Héraut.
- Souvenir → Obtenir la flore éternelle à partir d'un souvenir lointain.
- Achèvement → Atteindre 100 % de complétion du jeu et terminer le jeu.
- Speedrunner → Terminer le jeu en moins de 5 heures.
- Tissage → Tissé toutes les compétences de soie.
- Absorbé → Obtenir tous les emblèmes.
- Entrelacés → Se lier avec Eva.
- Arsenal → Obtenir tous les outils
- Masqué → Obtenir tous les fragments de masque.
- Régénéré → Obtenir tous les cœurs de soie.
- Cartographe → Obtenir une carte de chaque région.
- L'ami des puces → Sauver toutes les puces perdues de Pharloom et recevoir leur dernière récompense.
- Véritable chasseur → Recevoir le souvenir du chasseur.
- Cœur d'acier → Atteindre 100 % de complétion du jeu et terminer le jeu en mode âme d'acier.
Certains des trophées/succès de Silksong
ont masqué leur description. Les voici :
- Hérétique → (Masqué)
- Unifié → (Masqué)
- Fantôme gris → (Masqué)
- Enfant tourmenté → (Masqué)
- Duel Mortel → (Masqué)
- L'Appel du héros → (Masqué)
- Larmenteur → (Masqué)
- Diva → (Masqué)
- Graine → (Masqué)
- Tyran → (Masqué)
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong
, qui est sorti le 4 septembre 2025, est à retrouver sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Le titre figure également dans le catalogue du Game Pass.
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