Team Cherry a, récemment, révélé la date de sortie de l'extension gratuite Sea of Sorrow de Hollow Knight: Silksong, qui arrive dans très peu de temps.

Comme annoncé il y a quelques jours de cela, Team Cherry a diffusé sa présentation spéciale Cherry Time!, en ce vendredi 27 novembre 2026, afin de donner des nouvelles du DLC de Hollow Knight : Silksong. Durant ce showcase, et comme espéré par les joueurs, les développeurs de chez Team Cherry ont dévoilé la date de sortie de l'extension Sea of Sorrow de Hollow Knight: Silksong, et ce, avec un nouveau trailer.

L'extension Sea of Sorrow de Hollow Knight: Silksong s'offre sa date de sortie et un trailer

En effet, à la fin de la présentation Cherry Time!, qui a été diffusée dans l'après-midi du 27 novembre, Team Cherry a partagé un tout nouveau trailer présentant l'extension Sea of Sorrow de Hollow Knight: Silksong. Si cette nouvelle vidéo offre un bel aperçu du nouveau périple qui attend Hornet, une information clé est à retenir : l'extension Sea of Sorrow de Hollow Knight: Silksong se rendra disponible le 11 décembre 2026. Comme indiqué, ce contenu additionnel sera disponible gratuitement pour tous les joueurs et les joueuses.

Les informations connues à propos de l'extension Sea of Sorrow de Hollow Knight: Silksong

Selon les dernières informations partagées, l'extension gratuite Sea of Sorrow invitera les joueurs et les joueuses évoluant sur Hollow Knight: Silksong à voyager « au-dessus et en dessous de l'océan oublié de Pharloom, parcourant des îles, traversant des forteresses et explorant de profondes cavernes sous les flots ». Les développeurs ont également précisé que la communauté peut s'attendre à des « personnages hauts en couleur, des péripéties palpitantes et des boss épiques ». Par ailleurs, remarquons que la bande-son a été confiée à Christopher Larkin.













Rendez-vous donc le 11 décembre 2026 pour découvrir l'extension gratuite Sea of Sorrow de Hollow Knight: Silksong. Le titre de Team Cherry est, pour rappel, disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.