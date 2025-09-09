Code Konami Silksong : Comment activer le mode secret ?

Silksong propose « un mode caché » que les joueurs peuvent débloquer, notamment via un petit easter egg en utilisant le fameux code Konami. Nous vous expliquons tout concernant le mode Âme d'Acier.
Proposant déjà un certain challenge, Hollow Knight: Silksong
peut devenir une expérience encore plus exigeante, via le mode Âme d'Acier
, que les joueurs et les joueuses peuvent débloquer de diverses manières. D'ailleurs, avec Silksong
, Team Cherry a décidé de faire un petit clin d'œil à l'histoire du jeu vidéo, notamment au très célèbre code Konami
. Ce « cheat code » (ou « code de triche » en français) donne ainsi accès au mode Âme d'Acier d'Hollow Knight: Silksong
.
Comment utiliser le code Konami pour débloquer le mode Âme d'Acier de Silksong ?
Comme dit précédemment, les joueurs et les joueuses d'Hollow Knight: Silksong
peuvent débloquer le mode Âme d'Acier
de deux manières. C'est, notamment, en terminant le jeu une première fois que vous accéderez audit mode sur Silksong
. Il s'agit là de la solution la plus « traditionnelle » et la plus basique. Toutefois, les développeurs de chez Team Cherry ont secrètement implanté le code Konami, permettant de débloquer le mode Âme d'Acier sur Silksong
. Voici, d'ailleurs, comment le rentrer :
- Lancez Hollow Knight: Silksong.
- Une fois que vous êtes sur le menu principal, sélectionnez « Bonus ».
- À ce moment-là, entrez le code Konami :
- Haut, Bas, Haut, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite.
- Vous entendrez, dès lors, un petit signal sonore et vous verrez un petit effet blanc sur votre écran.
- Vous avez entré le code Konami avec succès sur Hollow Knight: Silksong.
Ceci étant fait, vous pouvez, à présent, lancer une nouvelle partie en mode Âme d'acier sur Hollow Knight: Silksong
.
Qu'est-ce que le mode Âme d'Acier sur Hollow Knight: Silksong ?
Dans Hollow Knight: Silksong, le mode Âme d'Acier
, qui était déjà disponible dans le premier opus de la franchise, impose deux contraintes de taille : pas de résurrection possible et la mort est définitive (« permadeath » en anglais). Ces deux paramètres attenants au mode Âme d'Acier
rendent ainsi l'aventure Silksong
d'autant plus ardue et intense. Ledit mode est, de ce fait, à destination des joueurs et des joueuses désirant encore plus de challenge. Nous vous recommandons, d'ailleurs, de profiter du mode Âme d'Acier de Silksong
lors d'une deuxième, voire troisième partie, histoire de maîtriser parfaitement le jeu et ses mécaniques.
Soulignons, à ce propos, que l'un des succès d'Hollow Knight: Silksong
, celui baptisé « Âme d'acier », exige de terminer le titre en mode Âme d'acier
. Un autre, nommé « Cœur d'acier », demande d'effectuer une partie complète avec ce mode, tout en atteignant 100 % de complétion. Ainsi, celles et ceux qui souhaitent obtenir le 100 % de Silksong
doivent nécessairement faire une run en mode Âme d'Acier
. Ce qui rend cet objectif particulièrement difficile.
En guise de conclusion, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong
est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
commentaire (1)
Merci!