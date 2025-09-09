Code Konami Silksong : Comment activer le mode secret ?

Silksong propose « un mode caché » que les joueurs peuvent débloquer, notamment via un petit easter egg en utilisant le fameux code Konami. Nous vous expliquons tout concernant le mode Âme d'Acier.

Comment utiliser le code Konami pour débloquer le mode Âme d'Acier de Silksong ?

Lancez Hollow Knight: Silksong.

Une fois que vous êtes sur le menu principal, sélectionnez « Bonus ».

À ce moment-là, entrez le code Konami : Haut, Bas, Haut, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite.

Vous entendrez, dès lors, un petit signal sonore et vous verrez un petit effet blanc sur votre écran.

Vous avez entré le code Konami avec succès sur Hollow Knight: Silksong.







Qu'est-ce que le mode Âme d'Acier sur Hollow Knight: Silksong ?

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Proposant déjà un certain challenge,peut devenir une expérience encore plus exigeante, via le, que les joueurs et les joueuses peuvent débloquer de diverses manières. D'ailleurs, avec, Team Cherry a décidé de faire un petit clin d'œil à l'histoire du jeu vidéo, notamment au très célèbre codeComme dit précédemment, les joueurs et les joueuses d'peuventde deux manières. C'est, notamment, en terminant le jeu une première fois que vous accéderez audit mode sur. Il s'agit là de la solution la plus « traditionnelle » et la plus basique. Toutefois,. Voici, d'ailleurs, comment le rentrer :Ceci étant fait, vous pouvez, à présent, lancer une nouvelle partie en, qui était déjà disponible dans le premier opus de la franchise, impose deux contraintes de taille : pas de résurrection possible et la mort est définitive (« permadeath » en anglais). Ces deux paramètres attenants aurendent ainsi l'aventured'autant plus ardue et intense. Ledit mode est, de ce fait, à destination des joueurs et des joueuses désirant encore plus de challenge. Nous vous recommandons, d'ailleurs, de profiter dulors d'une deuxième, voire troisième partie, histoire de maîtriser parfaitement le jeu et ses mécaniques.Soulignons, à ce propos, que l'un des succès d', celui baptisé « Âme d'acier », exige de terminer le titre en. Un autre, nommé « Cœur d'acier », demande d'effectuer une partie complète avec ce mode, tout en atteignant 100 % de complétion. Ainsi, celles et ceux qui souhaitent obtenir le 100 % dedoivent nécessairement faire une run en. Ce qui rend cet objectif particulièrement difficile.En guise de conclusion, rappelons qu'est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.