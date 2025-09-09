Châles de pèlerin Hollow Knight: Silksong : Où et comment en trouver pour terminer le souhait Vêtements de pèlerin ?

Nous vous indiquons où et comment trouver des châles de pèlerin sur Hollow Knight: Silksong, qui sont demandés pour accomplir le souhait « Vêtements de pèlerin ».

Où et comment obtenir des châles de pèlerin pour réaliser le souhait Vêtements de pèlerin sur Silksong ?

Trouver le souhait Vêtements de pèlerin sur Hollow Knight: Silksong

Récupérer des châles de pèlerin sur Hollow Knight: Silksong





La récompense du souhait Vêtements de pèlerin sur Silksong

À côté de sa quête principale,propose aux joueurs et aux joueuses d'effectuer des missions annexes, qui prennent la forme de souhaits à réaliser afin d'aider les différents PNJ et surtout de récupérer des récompenses plus ou moins intéressantes. D'ailleurs, il se peut que vous ayez, qui vous demande de ramener une dizaine deCi-dessous, nous vous expliquonsSur, et plus précisément au Gouffre d'os, vous pourrez apercevoir un panneau, sur lequel vous pouvez prendre des souhaits. Normalement, après avoir débloqué la zone Verdoison (dans l'Antre), vous pourrez voirsur ledit panneau.Comme vous pourrez le constater en ouvrant le menu en jeu, ce souhait vous demande de « vaincre les pèlerins maudits rôdant dans Pharloom et rapporter leurs châles ». Pour être plus précis, vous devez rapporter 12n'est pas si compliqué que cela, en réalité. Toutefois, il faut savoir où trouver ces fameux pèlerins maudits. Une fois que vous avez, retournez à Verdoison (comme sur l'image ci-dessous).Là-bas, vous rencontrerez différents ennemis. Normalement, vous les avez déjà vus et vous savez déjà que certains de ces mobs donnent des Perles. Tuez-les de nouveau afin desur leur corps. Étant donné qu'il vous faut 12, vous devrez répéter cette opération plusieurs fois. N'hésitez pas à retourner au banc, non loin de la zone, afin de faire réapparaître ces pèlerins maudits.Une fois que vous avez les 12demandés, retournez à Gouffre d'os et auprès du panneau pour validerEn terminant, vous obtiendrez en récompense un collier de perles. Vous pouvez briser cet item, depuis votre inventaire, afin de récupérer 120 Perles. Comme vous le savez probablement déjà, vous perdez les Perles obtenues en cas de mort. Utilisez donc le collier de perles à bon escient.En guise de conclusion, rappelons qu'est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.