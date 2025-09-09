Baies verdissantes Hollow Knight: Silksong : Où et comment les trouver pour terminer le souhait du druide ?

Nous vous précisons où récupérer des baies verdissantes sur Hollow Knight: Silksong, afin d'accomplir le souhait du druide.

Où et comment obtenir des baies verdissantes pour réaliser le souhait du druide sur Silksong ?

Trouver le souhait Cueillette de baies verdissantes sur Hollow Knight: Silksong





Récupérer 3 baies verdissantes pour le druide sur Silksong

Une baie verdissante peut être obtenue dans la zone Grotte verdoyante, soit le lieu de départ. Vous trouverez ladite ressource sur une plateforme située en hauteur, et sur la droite.

Une autre baie verdissante peut être collectée dans un espace à droite du banc, situé au-dessus de la Grotte verdoyante. Étant donné que la ressource est placée en hauteur, vous devrez utiliser le saut puis asséner un coup sur l'insecte présent en dirigeant l'aiguille vers le bas (pogo) afin de récupérer la baie.

Une troisième baie est détenue par un insecte volant, juste en-dessous du druide. Normalement, vous l'obtiendrez assez facilement.

La récompense du souhait Cueillette de baies verdissantes sur Hollow Knight: Silksong

En plus de devoir progresser dans le royaume de Pharloom afin d'avancer dans la quête principale, les joueurs et les joueuses peuvent également réaliser des missions secondaires, c'est-à-dire accomplir des souhaits pour divers PNJ, sur. L'un de ces souhaits, qui est à récupérer auprès du druide forestier, exige de trouverAfin de vous aider à terminer cette mission, nous vous indiquonsContrairement à d'autres, comme Vêtements de pèlerin,s'obtient en rendant visite à un PNJ bien précis, soit le druide forestier.Comme vous vous en doutez, ce personnage est à un endroit bien précis : à l'extrême nord-est de la zone Verdoison. Nous vous indiquons son emplacement via l'image ci-dessous (icône représentant la tête d'Hornet).Une fois que vous aurez parlé au druide, vous obtiendrez. Pour l'accomplir, vous devezau druide, qui sont situées dans « les régions moussues des basses terres de Pharloom »., vous devrez vous rendre à plusieurs endroits dans les différentes zones adjacentes. Afin de faciliter vos recherches, nous vous précisonssur l'image ci-dessous (sachez qu'il y en a plus que 3 dans le royaume de Pharloom).Dès que vous avez toutesdemandées pour ce souhait, retournez voir le druide.En récupérant les 3 baies verdissantes et en les rapportant au druide forestier, vous aurez terminédeet vous obtiendrez, en tant que récompense, l'Œil druidique. Cet item est décrit comme ceci : « Lorsque le porteur subit des dégâts, l'amulette verse une larme d'élixir vert qui se matérialise en forme de soie ». Comme vous vous en doutez, cet élément doit être équipé depuis un banc, pour bénéficier de son effet.En guise de conclusion, rappelons qu'est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.