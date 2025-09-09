Baies verdissantes Hollow Knight: Silksong : Où et comment les trouver pour terminer le souhait du druide ?

Nous vous précisons où récupérer des baies verdissantes sur Hollow Knight: Silksong, afin d'accomplir le souhait du druide.
En plus de devoir progresser dans le royaume de Pharloom afin d'avancer dans la quête principale, les joueurs et les joueuses peuvent également réaliser des missions secondaires, c'est-à-dire accomplir des souhaits pour divers PNJ, sur Hollow Knight: Silksong
. L'un de ces souhaits, qui est à récupérer auprès du druide forestier, exige de trouver plusieurs baies verdissantes
.
Afin de vous aider à terminer cette mission, nous vous indiquons où trouver 3 baies verdissantes sur Hollow Knight: Silksong, pour accomplir le souhait « Cueillette de baies verdissantes » du druide
.
Où et comment obtenir des baies verdissantes pour réaliser le souhait du druide sur Silksong ?
Trouver le souhait Cueillette de baies verdissantes sur Hollow Knight: Silksong
Contrairement à d'autres, comme Vêtements de pèlerin, le souhait Cueillette de baies verdissantes sur Hollow Knight: Silksong
s'obtient en rendant visite à un PNJ bien précis, soit le druide forestier.
Comme vous vous en doutez, ce personnage est à un endroit bien précis : à l'extrême nord-est de la zone Verdoison. Nous vous indiquons son emplacement via l'image ci-dessous (icône représentant la tête d'Hornet).
Une fois que vous aurez parlé au druide, vous obtiendrez le souhait Cueillette de baies verdissantes
. Pour l'accomplir, vous devez rapporter 3 baies verdissantes
au druide, qui sont situées dans « les régions moussues des basses terres de Pharloom
».
Récupérer 3 baies verdissantes pour le druide sur Silksong
Pour collecter les 3 baies verdissantes sur Hollow Knight: Silksong
, vous devrez vous rendre à plusieurs endroits dans les différentes zones adjacentes. Afin de faciliter vos recherches, nous vous précisons la localisation de 3 baies verdissantes
sur l'image ci-dessous (sachez qu'il y en a plus que 3 dans le royaume de Pharloom).
- Une baie verdissante peut être obtenue dans la zone Grotte verdoyante, soit le lieu de départ. Vous trouverez ladite ressource sur une plateforme située en hauteur, et sur la droite.
- Une autre baie verdissante peut être collectée dans un espace à droite du banc, situé au-dessus de la Grotte verdoyante. Étant donné que la ressource est placée en hauteur, vous devrez utiliser le saut puis asséner un coup sur l'insecte présent en dirigeant l'aiguille vers le bas (pogo) afin de récupérer la baie.
- Une troisième baie est détenue par un insecte volant, juste en-dessous du druide. Normalement, vous l'obtiendrez assez facilement.
Dès que vous avez toutes les baies verdissantes
demandées pour ce souhait, retournez voir le druide.
La récompense du souhait Cueillette de baies verdissantes sur Hollow Knight: Silksong
En récupérant les 3 baies verdissantes et en les rapportant au druide forestier, vous aurez terminé le souhait Cueillette de baies verdissantes
de Silksong
et vous obtiendrez, en tant que récompense, l'Œil druidique. Cet item est décrit comme ceci : « Lorsque le porteur subit des dégâts, l'amulette verse une larme d'élixir vert qui se matérialise en forme de soie
». Comme vous vous en doutez, cet élément doit être équipé depuis un banc, pour bénéficier de son effet.
En guise de conclusion, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
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