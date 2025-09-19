Aiguilline Hollow Knight: Silksong : Comment débloquer cette capacité ?

Nous vous expliquons comment débloquer la capacité Aiguilline sur Hollow Knight: Silksong.
Tout au long de leur aventure sur Hollow Knight: Silksong
, les joueurs et les joueuses peuvent débloquer de nouvelles compétences/capacités de soie pour Hornet, qui sont utilisables lors des combats ou durant les phases d'exploration. C'est le cas, par exemple, d'Aiguilline
, aussi dit « Needolin » dans la langue de Shakespeare.
Dans ce qui suit, nous vous indiquons où et comment débloquer la capacité Aiguilline sur Hollow Knight: Silksong
.
Comment débloquer la capacité Aiguilline sur Hollow Knight: Silksong ?
Où et comment obtenir la capacité de soie Aiguilline sur Silksong ?
Afin de débloquer la capacité de soie Aiguilline/Needolin sur Hollow Knight: Silksong
, il est impératif d'avoir progressé dans l'aventure principale et ainsi, avoir rejoint la zone Clochelle Maudite. Cela requiert, notamment, d'avoir exploré Coquibois et d'avoir vaincu le boss Sœur Splinter.
Si tel est le cas, vous avez normalement débloqué la capacité Prise ferme/Wall Jump, qui vous permet d'effectuer de petits sauts rapides sur des surfaces, et donc d'atteindre des plateformes surélevées. Cela sera nécessaire pour rejoindre l'arène du boss Veuve.
D'ailleurs, c'est en vainquant le boss Veuve que vous obtiendrez la capacité Aiguilline sur Hollow Knight: Silksong
. Tout de suite après l'avoir vaincu, vous aurez le droit à une petite séquence de plateformes, durant laquelle vous devez grimper et utiliser Prise ferme pour rejoindre un endroit en hauteur. À un moment, vous pourrez interagir avec un élément au sol. Réalisez cette action pour débloquer Aiguilline
.
Pourquoi la capacité Aiguilline est importante sur Silksong ?
Sur Hollow Knight: Silksong, la capacité Aiguilline/Needolin
permet de « jouer des mélodies anciennes en pinçant la soie le long de l'aiguille
». L'utiliser consomme, bien évidemment, de la soie. Toutefois, il est possible d'en récupérer en attaquant des ennemis. La capacité Aiguilline
est surtout nécessaire pour rencontrer Eva, un PNJ qui vous accordera des améliorations pour vos Emblèmes. Il s'agit d'une capacité, comme Wall Jump et Dash, qui n'a pas besoin d'être équipée à un banc.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.
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