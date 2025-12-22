Hogwarts Legacy : Un mode multijoueur compétitif en ligne proposé dans sa suite ?

Le projet Hogwarts Legacy 2 est encore très mystérieux et fait l'objet de nombreuses rumeurs. Mais une récente offre d'emploi pourrait donner un indice majeur sur l'une des caractéristiques de cette suite.
Dans les locaux d'Avalanche Studios (qui a créé Hogwarts Legacy), un RPG multijoueur dans l'univers d'Harry Potter
est actuellement en cours de développement. Depuis la publication d'offres d'emploi liées à ce projet, les spéculations s'enchainent sur les réseaux sociaux, suggérant que le jeu en question serait Hogwarts Legacy 2.
Le studio en charge du projet n'a encore rien confirmé à ce sujet, mais il semble que ce nouveau titre veuille casser certains codes utilisés dans Hogwarts Legacy
. Une offre partagée en novembre dernier visait à recruter un expert pour le développement d'un potentiel MMORPG
. Mais une nouvelle offre suggère que le jeu en question, s'il s'agit bien d'Hogwarts Legacy 2, inclurait une nouveauté inattendue.
Un ingénieur Logiciel Senior recherché pour travailler sur un jeu multijoueur en ligne compétitif
En effet, sur le site officiel de Warner Bros. Games
, une annonce précise que l'équipe recherche un ingénieur Logiciel Senior spécialisé pour travailler sur un nouveau RPG multijoueur en ligne. Cette nouvelle offre est la première à mentionner l'exigence pour les candidats potentiels d'assurer le support technique pour « la persistance des données des joueurs, le matchmaking, les salons et l'infrastructure serveur ».
L'annonce ne précise pas si le jeu multijoueur mentionné est en lien avec la franchise du Wizarding World. Cependant, beaucoup d'internautes semblent enthousiasmés par la nouvelle. Si Hogwarts Legacy proposait notamment son Club de Duel
pour défier les meilleurs sorciers de l'école, affronter d'autres joueurs du monde entier est une idée qui ravit les joueurs.
Ces mêmes joueurs regrettent d'ailleurs l'absence de parties de Quidditch jouables dans le titre d'Avalanche Studios.
En mettant l'accent sur le multijoueur en ligne compétitif, ce Hogwarts Legacy 2 pourrait combler les attentes en offrant de nouvelles manières de profiter de Poudlard.
Hogwarts Legacy 2 privé de mode solo ?
Cela ne signifie pas que la potentielle suite à Hogwarts Legacy abandonnerait totalement l'aventure solo.
Une offre vacante au 27 novembre 2025 indiquait qu'Avalanche Studios recherchait un producteur exécutif pour diriger un « RPG d'action-aventure solo de haute qualité
». Le développement simultané des 2 titres accentue la confusion au sein de la communauté,
qui ne sait toujours pas ce que réserve la franchise Harry Potter dans les années à venir.
De plus, Avalanche Studios a déjà travaillé sur plusieurs projets en même temps par le passé. Les sorciers sont donc totalement perdus à l'heure actuelle et il faudra guetter une annonce officielle pour savoir si Hogwarts Legacy 2 est une réalité, s'il intègre un mode multijoueur en ligne ou s'il oriente vers un MMORPG.
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