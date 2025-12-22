Hogwarts Legacy : Un mode multijoueur compétitif en ligne proposé dans sa suite ?

Hogwarts Legacy est un RPG d'action développé par Avalanche Software, édité par Warner Bros Games, disponible sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Les joueurs personnalisent leur élève à Poudlard, explorent librement l'école et ses alentours, apprennent des sorts puissants, résolvent des mystères et vivent une aventure inédite dans l'univers magique d'Harry Potter.