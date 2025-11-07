Hogwarts Legacy : Cette offre d'emploi pourrait confirmer un virage à 180° pour sa suite ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 novembre 2025 à 15h11
Alors que plusieurs rumeurs évoquent le développement de la suite d'Hogwarts Legacy dans les locaux d'Avalanche Studios, une offre d'emploi donne un nouvel indice qui pourrait bien diviser les joueurs.
Hogwarts Legacy : Cette offre d'emploi pourrait confirmer un virage à 180° pour sa suite ?
En mars 2025, Avalanche Studios partageait plusieurs offres d'emploi liées à la réalisation d'un RPG multijoueur dans l'univers d'Harry Potter. Sachant que le studio a développé Hogwarts Legacy, les joueurs ont rapidement émis l'hypothèse qu'une suite était en chantier et qu'elle proposerait un mode multijoueur en ligne. 

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Pour l'heure, le studio n'a pas encore annoncé de suite à Hogwarts Legacy. Cependant, une nouvelle offre d'emploi a été mise en ligne sur le site d'Avalanche. Or, les joueurs sont de plus en plus persuadés que le prochain projet sur la licence Harry Potter mêlera du PvP et du multijoueur en ligne.
 

Un « concepteur de monde pour un RPG multijoueur en ligne » recherché par Avalanche Studios

hogwarts-legacy-poudlard
L'offre d'emploi en question précise que le studio recherche un concepteur de monde pour un jeu « online multiplayer RPG » qui n'est pas nommé. La personne qui occupera ce poste devra piloter « la conception et la mise en œuvre d'une vision cohérente pour l'univers et les espaces de jeu… [en étroite collaboration] avec les Directeurs du Jeu et de la Conception, ainsi qu'avec les Directeurs Narratifs et Artistiques ».

Toutefois, certains détails ont intrigué celles et ceux qui ont lu l'annonce. En effet, il est précisé qu'une expérience dans le domaine des jeux en ligne avec service est un atout. Or, ce type de précision est déjà apparu dans des offres d'emploi antérieures. Rapidement, les joueurs ont donc fait le lien entre ce projet mystérieux et l'éventuelle suite d'Hogwarts Legacy.

Un élément de plus confirmant le développement de la suite d'Hogwarts Legacy ?

hogwarts-legacy-combat
Proposer une nouvelle aventure vidéoludique dans l'univers d'Harry Potter ne serait pas une surprise. En juin dernier, Warner Bros. Games annonçait concentrer ses efforts sur 4 grandes franchises, notamment celle du plus célèbre des sorciers. De fait, un titre proposant une dimension multijoueur et proposant un monde ouvert pourrait combler les plus fervents admirateurs de la saga. 

Toutefois, il faut garder en tête que l'offre d'emploi en question ne mentionne aucun jeu en particulier. Il est donc impossible de savoir à l'heure actuelle si la personne qui sera retenue travaillera sur Hogwarts Legacy 2, sur un autre jeu Harry Potter ou même sur une autre licence. Néanmoins, tous les indices semblent suggérer que le prochain titre du studio sera un MMORPG. 

S'il s'agit bien de la suite d'Hogwarts Legacy, cela trancherait radicalement avec le gameplay du premier opus, qui proposait une aventure solo. Toutefois, cela inquiète également les plus attentifs car Avalanche Studios n'a encore jamais développé ce type de jeu. Il faut donc faire preuve de patience pour le moment et guetter une annonce officielle pour confirmer cette hypothèse.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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Coolos (invité) Le 07/11/2025 à 17:54

ça pourrait être très sympa, et faire un beau changement par rapport au premier