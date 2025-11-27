Hogwarts Legacy 2 pourrait finalement offrir l'aventure solo que tout le monde attend

Alors que les rumeurs d'un jeu service inquiétaient la communauté, de nouvelles offres d'emploi chez Avalanche Software suggèrent un revirement majeur. Le studio semble travailler sur un ambitieux RPG solo, relançant les spéculations sur la direction que prendra la suite du colossal succès de 2023.
Les spéculations autour de l'avenir de la franchise Hogwarts Legacy prennent une tournure inattendue et rassurante pour les puristes
. Alors que l'industrie du jeu vidéo traverse une période de transition complexe, une récente série d'offres d'emploi publiées par Warner Bros. Games et Avalanche Software, les architectes derrière le succès planétaire du monde des sorciers, vient rebattre les cartes. Ces annonces révèlent qu'un nouveau projet d'envergure est en cours de développement, et contrairement aux craintes récentes, il s'agirait bien d'une expérience narrative traditionnelle
.
Un retour aux sources pour le RPG magique
L'information provient directement des descriptions de postes vacants au sein du studio. L'une des annonces
recherche spécifiquement un producteur exécutif pour diriger ce qui est décrit comme un « RPG d'action-aventure solo de haute qualité
». Cette terminologie est cruciale car elle s'oppose frontalement aux précédentes rumeurs qui laissaient présager une orientation vers le modèle du Games as a Service, c'est-à-dire multijoueur avec un suivi sur le long terme.
En effet, des offres antérieures
semblaient indiquer que Hogwarts Legacy 2 pourrait prendre la forme d'un MMORPG ou intégrer de lourdes mécaniques de service en ligne
. Les fans, échaudés par la tendance actuelle du marché, craignaient de voir l'immersion narrative sacrifiée sur l'autel de la monétisation continue.
En parallèle, une autre offre pour un poste de gestion de marque mentionne spécifiquement des titres PC et consoles assignés à l'univers Harry Potter. Une troisième annonce, ciblant un animateur expérimenté dans la conception de créatures et l'anatomie animale, renforce l'idée d'un projet ambitieux dans la lignée du premier opus
.
Vers une stratégie à plusieurs jeux ?
Si ces nouvelles sont encourageantes pour les amateurs d'aventures solitaires, elles n'effacent pas totalement les indices précédents. Il est tout à fait envisageable que Warner Bros. Games et Avalanche travaillent sur deux fronts simultanément. D'un côté, une suite directe et narrative à Hogwarts Legacy
, capitalisant sur la formule qui a fait du premier jeu l'un des best-sellers de 2023 (et 22e jeu le plus vendu de tous les temps). De l'autre, un projet distinct orienté multijoueur pour satisfaire une autre frange du public.
Cette dualité permettrait à l'éditeur de couvrir l'ensemble du spectre : offrir l'expérience coopérative ou compétitive que certains réclamaient dans le premier volet, tout en proposant une nouvelle épopée scénarisée pour ceux qui préfèrent explorer Poudlard à leur propre rythme
. Quoi qu'il en soit, l'investissement massif de Warner Bros. dans la franchise est indéniable.
Mais il faudra attendre une communication officielle avant de savoir ce que fait réellement Warner Bros avec l'un des meilleurs RPG en monde ouvert de ces dernières années. Si vous n'avez pas encore découvert cette aventure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous la propose à moindre coût sur :
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