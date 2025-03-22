Un RPG multijoueur Harry Potter serait en développement chez les créateurs de Hogwarts Legacy

L'équipe derrière Hogwarts Legacy, Avalanche Software, travaillerait actuellement sur un jeu Harry Potter orienté multijoueur en ligne. Alors que Hogwarts Legacy 2 est déjà en chantier, WB Games aurait décidé d'élargir les activités du studio afin de profiter du succès retentissant du premier volet, devenu le jeu le plus vendu de l'histoire de l'éditeur.

Une expansion logique pour Avalanche Software

Un leak renforce la crédibilité du projet

La préférence entre les salons multijoueur classiques ou en libre accès.

La possibilité d'être spectateur.

Des options étendues de personnalisation du personnage et du profil.

L'importance accordée au sentiment de communauté.

According to recent job postings, Avalanche Software (Hogwarts Legacy) is currently working on an Online Multiplayer RPG.



For an upcoming playtest, a new survey asks for feedback on whether players prefer menu-based or lobby-based (helldivers 2) lobbies.



Also questioned players… pic.twitter.com/WPXsubPa8e — X0XLEAK (@X0X_LEAK) March 20, 2025

Avalanche Software, studio désormais dédié à Harry Potter ?

Pas encore d'annonce officielle, mais l'info paraît solide

PC Édition Standard → 6,69 € au lieu de 60 €, soit 89 % de réduction. Édition Deluxe → 9,19 € au lieu de 70 €, soit 87 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 9,99 € au lieu de 75 €, soit 87 % de réduction.

PS5

Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



Avant l'immense succès deen 2023, Avalanche Software était loin d'être considéré comme un studio majeur. Connu principalement pour Disney Infinity et quelques jeux sous licence plutôt mitigés, Avalanche a changé de stature avec le jeu situé dans l'univers de J.K. Rowling.Aujourd'hui, selon plusieurs annonces d'emploi et informations divulguées, le studio serait passé à un modèle à deux équipes : l'une concentrée sur, et l'autre sur un mystérieux RPG multijoueur en ligne.En effet, plusieurs offres d'emploi récentes font mention directe d'un. Sachant que Hogwarts Legacy ne possède aucune fonctionnalité en ligne, ces offres ne concernent manifestement pas sa suite directe. Ce projet encore non annoncé serait donc une création distincte, mais toujours ancrée dans l'univers Harry Potter, licence désormais stratégique pour Warner Bros.Un autre élément vient appuyer ces annonces : un leak rapporté par l'utilisateur, réputé pour ses révélations fiables autour de jeux comme Marvel Rivals. Sur le réseau social X, il rapporte qu'un sondage récent a été envoyé à des joueurs en prévision d'une phase de test d'un jeu encore inconnu. Ce sondage s'intéresse notamment à :Ces questions suggèrent fortement que WB et Avalanche Software testent actuellement des concepts pour un RPG multijoueur situé dans l'univers d'Harry Potter, avec une expérience sociale très marquée.Compte tenu du succès spectaculaire d'Hogwarts Legacy et du poids économique énorme de la licence pour Warner Bros., il serait étonnant qu'Avalanche Software se détourne de cet univers pour un autre projet. À ce stade, toutes les pistes convergent vers un futur jeu multijoueur Harry Potter, qui pourrait offrir aux joueurs une expérience totalement différente de celle d'Hogwarts Legacy avec un monde persistant ou sessions de jeu ponctuelles, de la coopération entre sorciers, de la personnalisation poussée des avatars ou encore un système communautaire approfondi.À l'heure actuelle, Avalanche Software et WB Games n'ont pas confirmé officiellement ces rumeurs. Toutefois, les offres d'emploi, couplées au leak récent, rendent l'existence d'un tel projet très plausible. Si une annonce officielle intervient, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. En attendant, la communauté des fans du Monde des Sorciers a déjà de quoi rêver.Si vous n'avez pas encore découvert cette aventure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous la propose à moindre coût sur :