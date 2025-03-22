Un RPG multijoueur Harry Potter serait en développement chez les créateurs de Hogwarts Legacy

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 22 mars 2025 à 10h11
L'équipe derrière Hogwarts Legacy, Avalanche Software, travaillerait actuellement sur un jeu Harry Potter orienté multijoueur en ligne. Alors que Hogwarts Legacy 2 est déjà en chantier, WB Games aurait décidé d'élargir les activités du studio afin de profiter du succès retentissant du premier volet, devenu le jeu le plus vendu de l'histoire de l'éditeur.
Un RPG multijoueur Harry Potter serait en développement chez les créateurs de Hogwarts Legacy

Une expansion logique pour Avalanche Software

Avant l'immense succès de Hogwarts Legacy en 2023, Avalanche Software était loin d'être considéré comme un studio majeur. Connu principalement pour Disney Infinity et quelques jeux sous licence plutôt mitigés, Avalanche a changé de stature avec le jeu situé dans l'univers de J.K. Rowling.

Aujourd'hui, selon plusieurs annonces d'emploi et informations divulguées, le studio serait passé à un modèle à deux équipes : l'une concentrée sur Hogwarts Legacy 2, et l'autre sur un mystérieux RPG multijoueur en ligne.

En effet, plusieurs offres d'emploi récentes font mention directe d'un « RPG multijoueur en ligne ». Sachant que Hogwarts Legacy ne possède aucune fonctionnalité en ligne, ces offres ne concernent manifestement pas sa suite directe. Ce projet encore non annoncé serait donc une création distincte, mais toujours ancrée dans l'univers Harry Potter, licence désormais stratégique pour Warner Bros.

Un leak renforce la crédibilité du projet

Un autre élément vient appuyer ces annonces : un leak rapporté par l'utilisateur XOXLEAK, réputé pour ses révélations fiables autour de jeux comme Marvel Rivals. Sur le réseau social X, il rapporte qu'un sondage récent a été envoyé à des joueurs en prévision d'une phase de test d'un jeu encore inconnu. Ce sondage s'intéresse notamment à :
  • La préférence entre les salons multijoueur classiques ou en libre accès.
  • La possibilité d'être spectateur.
  • Des options étendues de personnalisation du personnage et du profil.
  • L'importance accordée au sentiment de communauté.
Ces questions suggèrent fortement que WB et Avalanche Software testent actuellement des concepts pour un RPG multijoueur situé dans l'univers d'Harry Potter, avec une expérience sociale très marquée.

Avalanche Software, studio désormais dédié à Harry Potter ?

Compte tenu du succès spectaculaire d'Hogwarts Legacy et du poids économique énorme de la licence pour Warner Bros., il serait étonnant qu'Avalanche Software se détourne de cet univers pour un autre projet. À ce stade, toutes les pistes convergent vers un futur jeu multijoueur Harry Potter, qui pourrait offrir aux joueurs une expérience totalement différente de celle d'Hogwarts Legacy avec un monde persistant ou sessions de jeu ponctuelles, de la coopération entre sorciers, de la personnalisation poussée des avatars ou encore un système communautaire approfondi.

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Pas encore d'annonce officielle, mais l'info paraît solide

À l'heure actuelle, Avalanche Software et WB Games n'ont pas confirmé officiellement ces rumeurs. Toutefois, les offres d'emploi, couplées au leak récent, rendent l'existence d'un tel projet très plausible. Si une annonce officielle intervient, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. En attendant, la communauté des fans du Monde des Sorciers a déjà de quoi rêver.

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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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